- Quatre frères et sœurs arrêtés après une agression dans un établissement professionnel local

Un mois après l'agression au couteau d'un professeur de musique dans la ville de Wedel, près de Hambourg, les autorités ont arrêté quatre suspects présumés. Le 22 juillet, les frères, âgés de 15, 19 et 21 ans, ont été initialement arrêtés puis relâchés. Cependant, suite à des investigations supplémentaires, ils ont été réarrêtés pour suspicion de tentative de meurtre et de coups et blessures graves, comme l'a confirmé la police.

Initialement arrêtés par l'unité de la brigade criminelle, les frères sont restés silencieux lors de leur première audition. Cependant, avec les avancées récentes de l'enquête, les soupçons se sont renforcés, entraînant leur réincarcération. L'un des éléments examinés est de savoir si l'attaque était une embuscade.

Dans les suites de l'incident, le professeur de musique, âgé de 67 ans, originaire de Tornesch (dans le district de Pinneberg), a subi de graves blessures suite à des coups de couteau dans le parking de la Volkshochschule Wedel. Malheureusement, les autorités n'ont pas révélé la cause de l'attaque ou la relation entre le suspect et la victime.

Après leur première libération, les frères ont été réarrêtés en raison des soupçons croissants concernant le crime. Les investigations ont révélé que le professeur de musique était la cible d'une attaque similaire à une embuscade.

Lire aussi: