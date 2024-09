- Quatre décennies de jeunesse perpétuelle: le chanteur Gold lutte contre le temps

"Incroyable, n'est-ce pas ? Hors de notre contrôle, entièrement dépendant des coïncidences. C'est comme si une intervention divine nous arrivait," a partagé Mariano Gold, chanteur de Alphaville (70 ans), avec l'agence de presse allemande. Récemment, plus d'une centaine de milliers d'utilisateurs de Tiktok ont utilisé un extrait de cette mélodie intemporelle pour leurs courts clips - généralement associés à des bribes émotionnelles de leur vie.

"'Forever Young' résonne auprès des gens dans divers contextes : anniversaires, mariages ou même funérailles - des événements qui semblent contradictoires. Cette chanson semble exprimer une multitude d'idées différentes," a noté Gold.

Le titre est souvent repris - même par une star mondiale

Le trio de synth-pop, formé en 1982 à Münster, a sorti ses trois premiers singles en 1984 - tous restés leurs plus grands succès à ce jour : "Big in Japan", "Sounds Like A Melody" et "Forever Young". Ce dernier est notamment présent dans de nombreux films et séries et a été repris par des rappeurs comme Bushido, des chanteurs de schlager tels que Karel Gott, et la superstar mondiale Beyoncé, entre autres.

"Les paroles sont simplement un ensemble de titres de films et de dialogues. À l'époque, ces grands films hollywoodiens avaient un charme éternel. Cela correspondait bien au concept de 'Forever Young'", se souvient Gold. Le refrain était la "création consciente unique".

La chanson reflète principalement les angoisses de la jeunesse à une époque où la guerre froide aurait pu mener à une frappe nucléaire dévastatrice. Le fait que la chanson soit toujours populaire et aimée 40 ans après sa sortie réjouit le musicien de Herford (Rhénanie-du-Nord-Westphalie). "Il y a une satisfaction indescriptible à réaliser que vous avez réussi à parcourir un si long chemin relativement indemne."

Le chanteur de "Forever Young" trouve le vieillissement "insupportable"

Le concept de "rester jeune pour toujours" continue de susciter des sentiments sentimentaux chez le septuagénaire. "Je ne peux pas supporter le vieillissement. Je le trouve insupportable. Il n'y a aucune raison justifiable pour vieillir. Pourquoi naissons-nous si ce n'est pour mourir ? C'est absurde. Je trouve cela inacceptable."

Le vieillissement se manifeste plus visiblement par des infirmités physiques. "Dans ce sens, 'Forever Young' est une merveilleuse fantaisie innocente. Cela représente quelque chose de pur et d'espér

