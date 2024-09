Quatre conseillers de campagne de haut niveau de Mark Robinson démissionnent suite à la publication d'un reportage de CNN.

Dirigeant de campagne Conrad Pogorzelski III, ainsi que le directeur de campagne Chris Rodriguez, le directeur financier Heather Whillier et le directeur adjoint de campagne Jason Rizk, ont tous choisi de quitter la campagne.

L'annonce suit un rapport de CNN qui a mis en lumière des propos offensants tenus il y a une décennie par le candidat républicain au poste de gouverneur et lieutenant-gouverneur, Robinson, sur un forum de discussion d'un site pornographique. Les commentaires explicites comprenaient Robinson se désignant lui-même comme un "Nazi noir" et partageant des expériences de voyeurisme dans une salle de sport publique lorsqu'il avait 14 ans.

Robinson a un historique de déclarations controversées, mais les publications récentes du forum de discussion ont atteint un niveau entièrement nouveau.

Après le rapport de CNN, certains républicains de Caroline du Nord ont exhorté Robinson à se retirer de l'élection, bien que la date limite pour se retirer officiellement de la course ait passé. Par ailleurs, la campagne présidentielle de la vice-présidente Kamala Harris a cherché à exploiter le lien de Robinson avec l'ancien président Trump dans une nouvelle campagne publicitaire.

En réponse, Robinson a déclaré que sa campagne resterait concentrée sur les enjeux importants de l'élection, tels que favoriser une économie prospère de Murphy à Manteo, réduire les impôts et abolir la bureaucratie inutile, retirer la politique de l'école et faire face à la criminalité et aux problèmes liés aux drogues en hausse.

Dans sa déclaration, Robinson a affirmé que les sondages ont sous-estimé la popularité républicaine en Caroline du Nord pendant plusieurs cycles électoraux et qu'une grande partie de l'électorat est toujours indécise. Compte tenu de l'élan fort que sa campagne a pris, Robinson a exprimé sa confiance en sa capacité à transmettre son message aux électeurs et à remporter la victoire le 5 novembre.

