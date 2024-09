- Quatre canids frais sont introduits dans le vaste sanctuaire extérieur du parc national.

Quatre jeunes canidés pleins d'entrain et de malice ont exploré l'expo principale du parc national de la Forêt de Bavière. Après une phase d'adaptation de plusieurs semaines, ces créatures sauvages ont quitté leur enclos auxiliaire pour s'installer dans la section située au centre national du parc à Falkenstein, à Ludwigsthal (district de Regen). L'expo principale était vide depuis le départ de l'ancien occupant l'été dernier. Les visiteurs du parc national peuvent à nouveau admirer des canidés.

Un pont en bois surélevé avec un toit, servant de point de vue, offre une vue imprenable sur la forêt en contrebas. Lors de leur première apparition, ces canidés ont montré peu de méfiance et ont couru curieusement. Ils ont observé les gens sur le pont avec intérêt, exploré la végétation et se sont même roulés sur le dos.

"Groupe de mâles"

Ces animaux viennent d'un zoo à Wiesbaden. Deux ont 2 ans, tandis que les deux autres en ont 1. Les quatre mâles castrés sont frères et ont grandi ensemble, indique le responsable du département Marco Heurich. Il s'agit d'un "groupe de mâles". according to National Park Director Ursula Schuster, il n'y aura pas d'animaux femelles dans l'expo. La reproduction n'est pas au programme.

Trouver des remplaçants adaptés pour le parc national n'a pas été chose facile, a mentionné Heurich. Peu de zoos élèvent des canidés gris, et les longs voyages, par exemple jusqu'en Norvège, doivent être limités pour le bien-être des animaux. Le quatuor s'est facilement adapté à l'enclos auxiliaire et a également gagné la confiance des soigneurs. C'est crucial en cas de problèmes de santé éventuels parmi les animaux.

Chaque canidé consomme environ deux kilos de viande par jour

Les canidés sont nourris quotidiennement. Chaque individu consomme environ deux kilos de viande par jour, a partagé le gardien des animaux Max Schreder. Bien qu'ils aient des aspects esthétiques distinctifs, ils sont identifiés de manière unique grâce à la puce et aux marquages temporaires. Les gardiens leur ont également donné des noms pour les distinguer : Tristan, Jack, Charlie et Burli sont les noms des nouveaux arrivants.

Avec l'arrivée des canidés, l'attrait touristique du parc national et de la région environnante est prévu pour augmenter. En même temps, la mission éducative du parc est prévue pour être remplie. Actuellement, la tour d'observation à l'enclos des canidés est en cours de restauration. Le projet devrait être terminé mi-novembre.

