- Quatre blessés dans une collision entre une voiture de police et une voiture

Dans une collision entre une voiture de police et une voiture à un carrefour à Munich, quatre personnes ont été légèrement blessées. Selon les pompiers, une ambulance a transporté un policier de 22 ans et le conducteur de 48 ans de la voiture à l'hôpital jeudi. Il y avait deux autres policiers dans le véhicule de police qui ont également été légèrement blessés. Le conducteur de 48 ans était seul dans sa voiture au moment de l'accident dans le district de Ramersdorf-Perlach.

L'Innsbrucker Ring était fermé en provenance de l'autoroute. Un poteau de passage piétonnier a également été heurté dans la collision. Le système a été apparemment éteint et démonté par les pompiers. La cause de l'accident et l'ampleur des dommages étaient initialement inconnues, selon une porte-parole de la police.

