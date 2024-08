- Quatre blessés dans un accident de camion, de camionnette et de voiture

Dans un accident de la circulation impliquant un camion, une fourgonnette et deux voitures à Karlsruhe, quatre personnes ont été blessées, selon les pompiers. Parmi elles, une personne avait des blessures potentiellement mortelles et deux autres étaient gravement blessées. Toutes ont été transportées à l'hôpital. Initialement, la police avait rapporté seulement trois blessures.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux de l'accident sur la voie rapide sud, ils ont constaté que le service de secours s'occupait déjà des personnes ayant des blessures légères. Les pompiers ont utilisé du matériel de sauvetage hydraulique pour libérer une personne qui était coincée et avait des blessures potentiellement mortelles. La cause de l'accident était initialement inconnue.

L'enquête sur l'accident de la circulation sur la voie rapide sud a révélé qu'il impliquait des véhicules de transport, notamment un camion, une fourgonnette et plusieurs voitures. Pour faciliter l'échange d'informations et la coordination pendant la situation d'urgence, l'utilisation des télécommunications était essentielle pour les équipes de sauvetage et médicales.

