Dans l'État de Saxe-Anhalt, les apprentis ont particulièrement de bonnes chances d'être embauchés par leur entreprise de formation. Quatre sur cinq ont commencé leur premier emploi permanent là-bas l'an dernier. Le taux d'emploi a atteint une valeur plus élevée de 81 pour cent par rapport à 77 pour cent en Allemagne de l'Est et 75 pour cent en Allemagne de l'Ouest, a déclaré la ministre du Travail de Saxe-Anhalt, Petra Grimm-Benne, à Magdebourg. "Les entreprises de Saxe-Anhalt sont mieux à même de conserver les travailleurs qualifiés que dans d'autres États, ce qui parle également de la qualité élevée de la formation."

L'an dernier, 42,6 pour cent des jeunes ont commencé une formation professionnelle duale ou une formation scolaire après la secondaire I, selon Grimm-Benne. Cette valeur est encore largement supérieure à la moyenne nationale de 37,6 pour cent. De plus, le nombre de jeunes qui quittent l'école est en augmentation.

Les jeunes ont le choix

La gamme de places de formation est large. Selon le rapport annuel sur la formation professionnelle pour 2022/23, il y avait environ 136 places de formation pour 100 candidats.

Actuellement, selon Markus Behrens, directeur de l'agence régionale de l'emploi de Saxe-Anhalt-Thuringe, il y a encore 2 200 jeunes sans place de formation. C'est sept pour cent de moins qu'à la même époque l'an dernier. Il y a actuellement 4 300 places de formation vacantes.

Des offres également pour les jeunes pas encore prêts pour la formation

Behrens a souligné l'importance de l'orientation professionnelle. "Nous gardons tous les jeunes à l'œil, que ce soit pour une formation en entreprise ou scolaire ou pour poursuivre des études." Il y a également de nombreuses offres pour les jeunes qui ne sont pas encore prêts pour la formation ou ont besoin d'une autre aide. Il ne faut pas que quelqu'un se perde lors de la transition de l'école au travail.

