- Quatre arrestations pour graffiti sur le bureau de l'AfD

Quatre mineures sont suspectées d'avoir vandalisé un bureau de campagne de l'AfD à Stuttgart avec des graffitis. Les femmes, âgées de 16 à 19 ans, étaient vêtues de noir et masquées lorsque des policiers en patrouille les ont découvertes aux premières heures du matin, a déclaré un porte-parole de la police.

Elles ont pris la fuite et sont believed avoir trouvé refuge dans un parc voisin. La police aurait déployé un chien policier. Une jeune fille de 17 ans a été mordue par l'animal et a subi des blessures légères. Une jeune fille de 19 ans a également subi des blessures légères lors de sa fuite, la cause restant inconnue.

Les suspects ont été initialement placées en détention. During a search, la police a trouvé des bombes de peinture, des gants et des cagoules. Les deux personnes blessées ont été conduites à l'hôpital. Les deux autres ont été relâchées sur les lieux.

L'affaire sera transmise à la Commission pour une enquête plus approfondie en raison de la nature politique du vandalisme. Les mineures suspectées pourraient être inculpées pour dommages à la propriété et résistance à l'arrestation.

