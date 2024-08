Quatre anciens employés d'un hôtel de Milwaukee nient leur responsabilité dans le crime d'homicide de D'Vontaye Mitchell.

Ancien personnel d'hôtel Todd Alan Erickson, Devin W. Johnson-Carson (l'agent à la réception), Brandon LaDaniel Turner (le garde de sécurité) et Herbert T. Williamson (le groom) ont tous plaidé non coupables jeudi dans un tribunal de l'État du Wisconsin.

Les événements ayant conduit à cette apparition en justice sont liés à la surveillance en cours de l'utilisation de la force, en particulier contre les personnes de couleur, par les forces de l'ordre et ceux qui occupent des postes d'autorité, qui a été un sujet brûlant depuis que des manifestations nationales ont éclaté suite au meurtre de George Floyd par un policier de Minneapolis il y a presque quatre ans.

La caution d'Erickson a été réduite de 50 000 $ à 5 000 $ jeudi à sa demande. Le juge a accepté malgré les objections de la mère de Mitchell, Brenda L. Giles, qui s'est opposée à la réduction de la caution pendant l'audience du tribunal. Turner a également reçu une caution réduite de 30 000 $ à 5 000 $.

Johnson-Carson et Williamson ont été précédemment libérés sous caution.

Les autorités ont contacté les représentants légaux des hommes pour obtenir des commentaires, et ils sont tous programmés pour comparaître à nouveau en justice le 15 octobre.

Selon un rapport d'enquête du médecin légiste du comté de Milwaukee publié ce mois-ci, Mitchell est entré dans le Hyatt Regency dans un état de détresse, s'est caché derrière divers objets dans le hall, a essayé de s'enfermer dans les toilettes pour femmes et est devenu agressif envers la sécurité. Les quatre individus l'ont ensuite escorté dehors et l'ont forcé à s'asseoir sur le béton, en le maintenant au sol.

Selon les documents d'inculpation, l'un d'eux a frappé Mitchell plusieurs fois, un autre lui a donné un seul coup et un autre l'a botté dans le torse. Mitchell est finalement décédé à cause de "l'asphyxie par contention" combinée aux effets de la cocaïne et de la méthamphétamine, selon le rapport d'autopsie, et sa mort a été déclarée un homicide.

During the preliminary hearing on Monday, Dr. Lauren Decker, a forensic pathologist from the medical examiner's office, testified about Mitchell's autopsy findings. Defense attorneys raised questions about whether obesity and substance abuse played a role in Mitchell's death, independent of the restraint used by the employees.

Decker responded, stating, "I can't comment on other scenarios, but in this particular incident, Mitchell was held down by several individuals, and he was also in that [specific] position."

Milwaukee Police Det. Martin Saavedra also testified during the hearing, providing insight into the altercation between Mitchell and the defendants based on hotel security footage.

All four individuals have reportedly been terminated from their positions at Aimbridge Hospitality, the company that manages the Hyatt Regency hotel.

Nous, en tant que public, avons suivi de près les développements de cette affaire, surtout given the history of questions surrounding use of force by authorities against people of color. Despite the reduced bail for Erickson and Turner, Mitchell's mother strongly opposed the decision during the court hearing.

Lire aussi: