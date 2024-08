Quatre adolescents allemands ont été libérés de leur garde à Majorque, après plus d'un an de détention préliminaire.

Quatre hommes allemands, présumés impliqués dans une agression sexuelle en groupe, ont obtenu leur liberté temporaire après plus d'un an d'incarcération à Majorque. Une source fiable à Palma a confirmé cette information à l'agence dpa. Les détails initiaux et les motifs de leur libération, tels que rapportés pour la première fois par "Bild", restent obscurs.

Le groupe de vacanciers est soupçonné d'avoir forcé une compatriote de 18 ans, rencontrée par l'un d'eux à la plage de Ballermann, à avoir des relations sexuelles ou à regarder passivement. Les autorités affirment qu'un des suspects a enregistré l'incident avec son téléphone en juillet 2023.

Arrêtés à Majorque sous suspicion de viol en réunion, les cinq individus avaient entre 21 et 23 ans. Des sources confirmées par dpa ont indiqué qu'ils provenaient de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plus précisément du Märkischer Kreis dans la région de Sauerland. Le parquet de Hagen poursuit son enquête contre les cinq, comme annoncé mercredi.

Précédemment, l'un des membres du groupe allemand avait été libéré prématurément. Il avait réussi à prouver son innocence concernant l'agression présumée.

La libération de tous les suspects ne signifie pas la fin de l'enquête. Les investigations se poursuivent en utilisant les informations disponibles. La loi espagnole prévoit une peine maximale de 12 ans de prison pour les personnes condamnées pour de tels délits.

Le suspect libéré précédemment était également originaire de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, plus précisément de la même région que les quatre autres hommes allemands. Malgré sa libération, le groupe allemand continue d'être investigué pour l'agression présumée en Espagne.

