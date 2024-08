- Quatre accidents sur le chantier sur l'A7

Dans l'heure, quatre accidents de la circulation se sont produits sur l'A7 près de Seesen (district de Goslar). Dans ces accidents, trois personnes ont été blessées, selon la police. Sur un chantier près de l'embranchement de Rhüden, une femme de 30 ans a heurté la voiture devant elle, blessant son passager de 29 ans qui a été soigné sur place.

Le trafic s'est alors rapidement embouteillé. Environ un kilomètre derrière le premier accident, deux autres se sont produits simultanément à l'arrière de l'embouteillage. Un conducteur de 24 ans n'a pas pu freiner à temps et a heurté la voiture devant lui. Un conducteur de 23 ans derrière lui a réussi à freiner à temps, mais un motocycliste de 33 ans qui le suivait n'a pas pu.

Il a tenté de virer à droite et a heurté la voiture de droite, projetant lui et son passager de 32 ans sur la route. Tous deux ont été blessés et transportés à l'hôpital en ambulance.

Sur le chantier où la route se rétrécissait, le quatrième accident s'est produit. Ici aussi, un conducteur de 42 ans a heurté une autre voiture, dont le conducteur a dû freiner plus brutalement.

La police est arrivée sur les lieux des accidents simultanés sur l'A7, aidant à gérer la circulation et recueillant des informations sur les incidents. Après avoir reçu des soins, le motocycliste de 33 ans a été interrogé par la police sur l'accident.

