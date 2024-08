- Quatorze organismes embryonnaires de l'archive de l'université de Göttingen ont été enterrés

Quatorze restes fœtaux de la collection du Centre médical universitaire de Göttingen ont été mis en terre. L'urne contenant des restes fœtaux, datant de 1952 à 1969, a été inhumée au cimetière Park Junkerberg à Göttingen, comme l'a annoncé un représentant du Centre médical universitaire. Ils font partie de la célèbre collection Blechschmidt dans les cercles scientifiques. D'autres inhumations sont prévues.

Les chercheurs avaient précédemment examiné l'origine de tous les 430 échantillons prénataux au Centre d'anatomie de Göttingen entre août 2017 et juillet 2019. L'équipe dirigée par Michael Markert a ensuite suggéré que tous les embryons et fœtus soient évalués pour leur potentiel de recherche et d'enseignement et, si nécessaire, inhumés. Les scientifiques n'excluent pas la possibilité que les restes de la collection soient le résultat d'avortements forcés pendant la période nazie.

Origines indéterminées

"Il était crucial pour nous d'en savoir le plus possible sur les antécédents des embryons et des fœtus", a déclaré un porte-parole du Centre médical universitaire. Erich Blechschmidt, ancien directeur de l'Institut d'anatomie de Göttingen de 1942 à 1973 et collecteur des spécimens, avait à peine révélé l'origine des spécimens dans ses publications. Le travail de Blechschmidt à Göttingen a coïncidé avec la règne nazi de 1933 à 1945.

Selon les résultats de l'enquête de deux ans, d'autres investigations sur les spécimens individuels ont été menées aujourd'hui au Centre d'anatomie du Centre médical universitaire, a expliqué le porte-parole. "De nombreux embryons et fœtus ont contribué de manière significative aux avancées scientifiques ces dernières décennies", a-t-elle déclaré. "Maintenant, nous voulons offrir un lieu de repos sûr pour 14 de ces individus afin qu'ils trouvent leur dernier repos."

La Commission du Centre médical universitaire a été chargée de mener d'autres investigations sur les spécimens individuels à la suite de l'enquête de deux ans. La Commission veillera également à ce que les 14 restes fœtaux inhumés reçoivent une inhumation appropriée et respectueuse.

