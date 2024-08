- Quatorze jours dans le désert: deux personnages notables menacés d'élimination

Sortie Rapide : La veille, l'acteur de "Good Times, Bad Times", Eric Stehfest (35), a renvoyé son concurrent Thorsten Legat, mais lors du 14ème jour de RTL's Dschungelcamp des Légendes, c'est lui qui a dû partir. Il n'était pas le seul à quitter le camp dans l'épisode du mercredi de "Je suis une célébrité - Showdown des Légendes de la Jungle" sur RTL+.

La personnalité de la télé-réalité Elena Miras (32) a abandonné lors de l'épreuve de la jungle et a prononcé la phrase fatidique de l'émission : "Je suis une star - sortez-moi d'ici !" Eric Stehfest était celui qui l'avait envoyée à l'épreuve.

Au début de l'épisode, les légendes se sont retrouvées face à un dilemme moral : ils pouvaient désigner une star pour l'éliminer avec le plus de votes. La star choisie devrait partir, mais ils avaient également la possibilité de s'abstenir, ce qui signifie que personne ne partirait.

Ainsi, les légendes étaient confrontées à un choix : opter pour la sécurité et voter quelqu'un pour qu'il parte (en cas d'abstention et d'un seul vote, ce vote pourrait signifier leur propre départ) ; ou faire preuve de camaraderie et s'abstenir.

Sur les huit légendes restantes, quatre ont voté : Elena Miras et l'émigrant de "Goodbye Germany" Danni Büchner (46) ont voté pour l'expulsion d'Eric Stehfest. La star de la télé-réalité Gigi Birofio (25) a promis son vote à "Summer House of the Stars" participant Georgina Fleur (34). Fleur, à son tour, a voté pour sa rivale Miras.

Stehfest a exprimé son mécontentement : "Je suis juste pénalisé pour être qui je suis." Lorsque Sonja Zietlow et le co-moderateur Jan Köppen sont venus le chercher, ils ont révélé que Stehfest choisirait les participants pour l'épreuve de la jungle : il a choisi Elena Miras et Georgina Fleur. L'épreuve consistait à ce que les deux soient couchées dans un trou avec divers animaux relâchés sur elles.

Pour Miras, ce n'était pas les animaux qui l'inquiétaient, mais le trou lui-même. "Je suis enterrée vivante ici", a-t-elle dit. Elle a essayé de tenir bon, mais lorsque le couvercle du trou a été fermé pour un test, elle a crié et a demandé à partir. Finalement, elle a abandonné. "Je préfère partir."

Ainsi, dans un seul épisode, une autre star qui avait récemment éliminé quelqu'un d'autre a également quitté le camp. La chanceuse était Georgina Fleur, qui n'a pas eu à entrer dans le trou et qui peut continuer la course.

La Maladie de Dr. Bob

Dans le nouvel épisode, il y avait non seulement deux départs, mais aussi une première dans les 20 ans d'histoire de RTL Dschungel : le Dr. Bob, le médecin de la jungle, était indisponible. "Il est vraiment malade", a annoncé la présentatrice Sonja Zietlow. Le co-moderateur Jan Köppen a remplacé, portant la tenue distinctive de Dr. Bob avec une casquette de baseball et des lunettes rondes. Il a informé les deux participantes de l'épreuve, Miras et Fleur, de ce qui les attendait. Dr. Bob sera également absent dans l'épisode du jour 15.

La nouvelle saison de "Je suis une célébrité" est une édition spéciale célébrant les 20 ans de l'émission, qui a débuté en 2004. C'est une sorte de réunion : les "légendes", comme RTL les appelle, se sont déjà réunies autour du feu de camp dans les saisons précédentes.

