- Quatorze autres réfugiés ont été arrêtés au Mecklenburg-Vorpommern.

En Mecklenburg-Vorpommern, des délinquants déguisés en réfugiés ont été arrêtés à nouveau. Selon la police fédérale allemande, un total de 14 immigrants clandestins ont été interceptés mardi dans le district de Vorpommern-Greifswald. Onze individus originaires de Somalie ont été arrêtés à Pomellen, deux hommes d'Afghanistan ont été appréhendés à Heringsdorf, et un homme a été arrêté au Pakistan.

Parmi eux, trois femmes et huit hommes de Somalie, dont trois mineurs, ont déclaré avoir traversé l'Allemagne par la fameuse route de Belarus. Les trois mineurs ont été confiés aux services de protection de l'enfance du district de Vorpommern-Greifswald, tandis que les huit autres ont déposé des demandes d'asile et ont été transférés au centre d'accueil initial de Stern-Buchholz.

Un autre Afghan et le Pakistanais ont connu un sort similaire, étant hébergés à Stern-Buchholz. Cependant, le deuxième Afghan a été reconduit en Pologne.

Au cours des six premiers mois de l'année, environ 3 100 entrées clandestines par la route de Belarus ont été enregistrées dans tout le pays. Selon les chiffres de la police fédérale, un total de 11 900 individus ont pénétré en Allemagne par cette route au cours de l'année 2023.

Des hommes et des garçons de divers horizons figuraient parmi les 14 immigrants clandestins arrêtés en Mecklenburg-Vorpommern. Au total, onze hommes et garçons de Somalie ont été arrêtés à Pomellen, et deux hommes d'Afghanistan ont été appréhendés à Heringsdorf.

Lire aussi: