Quantité limitée de "variantes XL" défectueuses dans les modèles Smart Fortwo

Explorateur urbain et véhicule compact : Il existe de nombreux surnoms accrocheurs pour les petits véhicules comme la Smart. Un fait demeure clair : le Smart Fortwo a un rayon de braquage minuscule de 7,30 mètres qui le rend facile à manœuvrer. Cependant, cela ne l'aidera pas lors des inspections de véhicules routinières (CT), le deux-places laissant une impression médiocre. Au fil des ans, le risque de pannes augmente.

Contexte du véhicule

La troisième génération du Smart Fortwo est sortie en 2014. En 2017, une version électrique (eDrive) a été introduite, et depuis 2018, les Smart électriques sont désignées comme EQ.

En 2019, Smart a cessé la production de moteurs à essence ; les derniers modèles ont quitté les chaînes de production au printemps 2024.

Carrosserie et modèles

Le véhicule compact est proposé en deux-places fermé et cabriolet, qui a fait ses débuts en 2016. Sa capote en tissu rabattable et ses barres de toit amovibles offrent une expérience en plein air. Le Smart Fortwo est particulièrement sportif dans la version spéciale Brabus Ultimate, équipée de 92 kW/125 PS.

Dimensions (selon l'ADAC)

2,70 mètres x 1,66 mètres x 1,56 mètres (L x l x H)

Capacité du coffre : 260 litres (Version électrique : 150 litres)

Avantages

L'ADAC salue les nombreuses caractéristiques de sécurité du véhicule, avec cinq airbags et un système de sécurité piéton. During inspections, the suspension's springs and dampers are commended, while the drivetrains receive a perfect rating, according to "Auto Bild TÜV-Report 2024." Turn signals are average, with only a few significant fault examples.

Inconvénients

Les principaux problèmes avec la petite voiture concernent les systèmes d'échappement défectueux et les freins à main défectueux. Les deux facteurs contribuent à un taux d'échec accru lors du troisième examen. Le Smart échoue souvent aux inspections en raison de réglages des phares et de problèmes d'éclairage avant et arrière. Le test des gaz d'échappement n'est pas garanti.

Analyse des pannes

En regardant le côté positif, les performances augmentent avec l'âge. Les Smart Fortwo de 2014 et des années antérieures sous-performent dans les statistiques des pannes ADAC, tandis que ceux de 2018 ont une position équilibrée, et les versions plus récentes excellent. Les points de panne courants comprennent les courroies de transmission et les bougies d'allumage dans les modèles de 2014, les batteries (2015 à 2019) et les serrures de contact (2016 à 2018).

Moteurs

Essence (Trois cylindres, propulsion arrière) : 45 kW/61 PS à 125 PS avec 92 kW/125 PS

Électrique (Propulsion arrière) : 60 kW/82 PS

Valeurs de revente projetées par la Trust allemande de l'automobile (DAT) avec un kilométrage statistiquement anticipé - trois exemples de prix

Fortwo Coupé Basis passion (6/2015) ; 45 kW/61 PS (trois cylindres) ; 101 000 kilomètres ; 5 614 euros

Fortwo Coupé Brabus (6/2017) ; 80 kW/109 PS (trois cylindres) ; 82 000 kilomètres ; 15 099 euros

Fortwo Cabrio EQ (6/2020) ; 60 kW/82 PS (trois cylindres) ; 51 000 kilomètres ; 8 824 euros

Malgré sa petite taille, le Smart Fortwo est un choix populaire pour les explorateurs urbains et les conducteurs compacts. La présence de petites voitures comme la Smart dans les rues de la ville est évidente, car elles se faufilent facilement dans les espaces restreints en raison de leurs dimensions compactes.

Cependant, posséder une petite voiture comme le Smart Fortwo nécessite un entretien régulier, en particulier pour les composants tels que le système d'échappement et le frein à main, qui sont souvent à l'origine de pannes.

