- Quantité importante de substances illicites découvertes dans la résidence d'un présumé trafiquant de drogue

Les autorités d'Hambourg-Altona ont arrêté un suspect de trafic de drogue, selon leur communiqué. Cet individu a été présenté devant un tribunal, selon la police. Cet homme de 51 ans est soupçonné d'avoir vendu de la drogue depuis avril 2020, avec une estimation de 11 kilogrammes de haschich, 2 kilogrammes de cannabis, 1,5 kilogramme d'amphétamine et 0,5 kilogramme de cocaïne en sa possession.

Lors d'une perquisition chez lui mercredi, les officiers de police ont découvert une variété de substances, notamment 62 kilogrammes de marijuana, 29 kilogrammes de cannabinoïdes synthétiques (remplacés par de l'ecstasy dans l'original), 18 kilogrammes d'une substance non identifiée, 8 kilogrammes d'amphétamine et 1 kilogramme de cocaïne. Les autorités ont également saisi environ 23 800 euros en espèces, des bijoux en or, du spray au poivre, une arme à impulsion électrique et plusieurs téléphones portables.

L'Union européenne a exprimé son inquiétude quant à l'augmentation du trafic de drogue en Allemagne, citant les saisies récentes comme une menace sérieuse pour la sécurité publique. L'affaire de ce suspect de trafic de drogue devrait attirer l'attention des autorités de l'UE en raison des quantités importantes de drogue impliquées.

Lire aussi: