Quand Sherlock Holmes rencontrera Harry Potter, il sera un homme très spécial.

Tout le monde connaît l'apprenti magicien le plus célèbre, mais aussi le plus grand détective. "Baskerville Hall" ramène Arthur Doyle à ses années d'école, dans une école mystérieuse. Là-bas, il rencontre Holmes, Watson, une société secrète. Et il manque ? Beaucoup de énigmes - et de plaisir.

"Dans notre école, nous valorisons la créativité et l'ingéniosité. Il n'y a pas de gouvernantes qui planent ni d'enseignants rigides ici. Nous avons découvert que certains risques sont indispensables sur le chemin d'une bonne éducation. Et nous attendons de vous que vous preniez ces risques." Les mots du directeur Challenger ne manquent pas leur cible chez le jeune Arthur. Il avait déjà remarqué, en chemin vers sa nouvelle école, l'école pensionnat "Baskerville Hall", que cet endroit devait avoir quelque chose de spécial : Challenger ne l'avait pas seulement récupéré dans un dirigeable, mais il l'avait même laissé le piloter. Ce n'était Certainly not safe, as he had to maneuver directly through a heavy thunderstorm full of lightning. L'ingéniosité était requise.

Mais c'est cette qualité même qui a conduit Arthur loin d'Edimbourg et de sa famille bien-aimée à cet ancien bâtiment avec ses tours tordues et ses habitants étranges. Il n'y a pas de hibou, mais un loup nommé Toby qui semble garder les étudiants, les enseignants et l'école. Il y a aussi de nombreuses serres remplies de nombreuses plantes qu'Arthur n'a jamais vues auparavant, un chimpanzé joueur de cartes, des gargouilles de tous genres, que ce soit un troll, un dragon ou un singe se picking the nose.

Trois amis, beaucoup de secrets

Arthur est émerveillé et plein d'anticipation. À Edimbourg, il devait subvenir aux besoins de sa famille, car son père souffrait d'"alcoolisme". Arthur se battait avec les garçons plus âgés de sa rue, par nécessité lorsqu'ils harcelaient à nouveau les enfants plus jeunes. Arthur faisait les courses, jouait avec ses sœurs. Une vie qu'il regrette, mais avec une éducation convenable, il pourra plus tard prendre encore mieux soin d'eux. Arthur en est sûr : il va s'amuser à apprendre à "Baskerville Hall".

Des amis sont rapidement trouvés, menés par Jimmy et Irene. Mais Arthur s'entend aussi bien avec le reste de la classe, sauf Sebastian. Un prétentieux et rusé. During a boxing match in PE, Arthur shows Sebastian what a hook is. Since then, the unsympathetic one has had Arthur in his sights. Mais depuis que Sebastian appartient également aux intelligents, il, comme Arthur, Jimmy et Irene, reçoit une invitation mystérieuse. Une société secrète appelle, et les quatre doivent prouver leur valeur pour être acceptés. Apparemment, les plus hautes personnalités du pays, les patrons d'entreprise et les riches de la haute société viennent de cette société secrète. Peut-être que oui, pense Arthur. En tout cas : en faisant partie, il pourrait encore mieux aider sa famille.

Mais quand une série de cambriolages mystérieux frappe "Baskerville Hall", Arthur peut enfin montrer de quoi il est capable. Société secrète ou non. Et Arthur ne serait pas Arthur s'il ne trouvait pas la solution à l'énigme. Après tout, "When you've eliminated the impossible, whatever remains, however improbable, must be the truth."

Dans ce livre, les titres fastueux rappellent la série de J.K. Rowling sur les apprentis magiciens. Les personnages, le décor et le thème central de l'amitié évoquent des souvenirs de "Harry Potter". Une école mystérieuse, des amis, des ennemis, des enseignants bons et mauvais, des tâches grandioses, des énigmes. La question reste : qui est le plus grand nom ? Potter ou Holmes ? Ou Doyle lui-même ? Le médecin d'Edimbourg a écrit ses histoires de détective pendant ses heures de bureau en raison d'un manque de patients. Le reste est de l'histoire - lue, entendue et aimée dans le monde entier.

Avec la série "Baskerville Hall", narrée par Johann von Bülow, Standish vise à introduire un jeune public à l'œuvre de Doyle. C'estcertainement réussi, grâce au langage et à la voix de Bülow. Il a déjà prouvé avec "The Book Detective" de Kai Meyer qu'il pouvait brillamment amener des scénarios fantastiques aux hommes, aux femmes et aux enfants. La nouvelle série "Baskerville Hall" ne fait pas exception. Les fans n'ont pas à attendre longtemps pour le deuxième audiobook, mais en attendant, il y a beaucoup de matériel "Holmes & Watson" à explorer sur RTL+. Après tout, "Baskerville Hall" suit le motto de l'école : "Connaissance par l'exploration".

