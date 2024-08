- Quand revient le quiz?

"Qui me pique mon show ?" va de nouveau illuminer les écrans de télévision avec sa sixième saison. Dans ce jeu télévisé, un musicien, un humoriste et un podcaster vont défier Joko Winterscheidt (45) dans six nouveaux épisodes, dans l'espoir de lui voler la vedette. ProSieben a annoncé la date de diffusion de la nouvelle saison.

La musicienne Nina Chuba (25), l'animateur Kurt Krömer (49) et le podcaster et animateur Tommi Schmitt (35) devront faire leurs preuves dans des rounds de quiz à partir du 8 septembre (chaque dimanche à 20h15 sur ProSieben, une semaine avant sur Joyn). Seuls alors ils auront une chance de voler le rôle d'animateur de Winterscheidt et de présenter l'épisode respectif. Dans "Qui me pique mon show ?", un téléspectateur détenteur d'une wildcard a également la possibilité de dépasser les célébrités et de s'assurer la place d'animateur de l'émission de ProSieben. Joko Winterscheidt a déclaré dans une déclaration : "Je me réjouis de voir le canon à quiz sous la forme de Nina Chuba, Kurt Krömer et Tommi Schmitt. Il est toujours agréable de voir quelques fans de quiz essayer de regarder un génie à temps plein comme moi à l'œuvre."

L'humoriste et animateur Kurt Krömer (49) a acquis sa popularité grâce à ses propres émissions de télévision telles que "Krömer - Late Night Show" et "Chez Krömer", ainsi qu'à la comédie Amazon "LOL : Last One Laughing". Nina Chuba a connu son percée avec le tube "Wildberry Lillet" et a sorti son premier album studio "Glas" en 2023, contenant des titres tels que "Mangos mit Chili", "Glatteis" et "Ich hass dich". Tommi Schmitt a deux podcasts réussis, "Gemischtes Hack" (avec Felix Lobrecht) et "Copa TS", et est également animateur dans des émissions telles que "Neo Ragazzi".

"Qui me pique mon show ?" : Le chemin vers votre propre émission

Dans huit catégories de quiz et trois étapes de victoire, les candidats, y compris trois célébrités et un candidat wildcard, s'affrontent pour atteindre la finale. Après chaque étape de victoire, un candidat doit quitter. À la fin, Joko Winterscheidt affrontera la personne restante dans un duel direct, et s'il perd, il perdra son émission pour le quiz final animé par Katrin Bauerfeind (42).

Le vainqueur aura alors la possibilité de présenter "Qui me pique mon show ?" dans l'épisode suivant selon ses propres idées. Winterscheidt changera de camp et essaiera de récupérer son émission. Dans l'épisode final, le vainqueur peut choisir d'avoir sa propre couverture sur un magazine de puzzles ou de laisser sa marque sur le "Walk of Brain" avec une empreinte de front.

Les célébrités et le candidat wildcard seront testés dans la Cour de justice des catégories de quiz, garantissant que seul le plus Knowledgeux progresse. L'objectif ultime de chaque candidat est de voler le rôle d'animateur de Winterscheidt, une décision qui peut être prise par la Cour de justice à la fin de la saison.

