- Quand les combats s'intensifient - Plus de violence entre voisins

Une haie trop haute qui dépasse de la clôture, du musique qui joue tard dans la nuit, des poubelles qui bloquent le passage : les voisins peuvent rapidement se retrouver en conflit. De plus en plus, ces disputes à la clôture du jardin se terminent également par de la violence. Selon le ministère de l'Intérieur du Bade-Wurtemberg, 4160 personnes ont été blessées dans des crimes liés aux voisins l'an dernier, soit une augmentation de 5 % par rapport à l'année précédente et de 13 % par rapport à il y a cinq ans.

La plupart des cas ont entraîné des blessures légères, mais 68 personnes ont dû passer au moins une nuit à l'hôpital. Dix personnes ont perdu la vie. Les rapports de police concernant les menaces ont également augmenté ces cinq dernières années.

À partir d'aujourd'hui, un homme de 45 ans comparaîtra devant le tribunal régional de Heilbronn pour avoir prétendument tué son voisin dans une dispute liée au bruit. Le procureur l'accuse de homicide involontaire. Selon le tribunal, en février à Sachsenheim, dans le district de Ludwigsburg, il a attaqué et tué son voisin de 58 ans avec ce qu'on appelle une "fourche à saisir", similaire à une fourche. La dispute sur le bruit serait à l'origine de l'incident.

Psychologue : les conflits ont souvent une histoire plus longue

Des rapports antérieurs de la police et du procureur suggèrent qu'il y avait eu des interventions policières précédentes en raison du comportement de l'homme de 45 ans, qui avait harcèlement et insulté ses voisins, y compris la victime finale.

Le psychologue Ulrich Wagner, qui a enseigné à l'Université de Marburg, explique que de tels résultats dramatiques des disputes entre voisins ne se produisent pas du jour au lendemain, mais ont généralement une histoire plus longue. "Nous essayons d'expliquer notre monde et de trouver des raisons pour lesquelles notre voisin perturbe notre sommeil avec du bruit, en attribuant des caractéristiques négatives et en les dévaluant. La même chose peut se produire de l'autre côté, où le voisin se sent restrictif dans sa liberté. Si ces images continuent de s'intensifier, même un déclencheur trivial peut conduire à une totale rupture."

Parler à des amis en qui l'on a confiance peut aider à prévenir l'escalade. Wagner conseille : "Plus vous abordez le conflit tôt, mieux c'est. Il peut être très utile d'en parler à d'autres. Parfois, nous avons tendance à nous emballer pour des questions mineures." Les amis en qui l'on a confiance peuvent aider à remettre les choses en perspective et à déterminer si un problème est aussi grave qu'il y paraît.

La hausse des crimes liés aux voisins, tels que les 4160 cas signalés l'an dernier, implique souvent des disputes sur des questions mineures comme le bruit. Comme le souligne le psychologue Ulrich Wagner, ces conflits qui s'intensifient ont souvent une histoire plus longue et peuvent entraîner des conséquences graves, comme la mort tragique d'un voisin dans une altercation physique.

Lire aussi: