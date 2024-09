Quand Jolie et Pitt auront-ils enfin du temps pour se détendre?

Elle rêve de quitter Los Angeles, mais ses enfants la retiennent. Pendant ce temps, Brad Pitt savoure des aventures romantiques dans un vignoble controversé. L'ancienne union Brangelina est toujours en désarroi. Un sujet valable pour discuter dans l'émission de podcast "Ditt & Datt & Dittrich" de ntv.

Au départ, ils étaient l'incarnation du duo de pouvoir d'Hollywood, avec les médias à leurs pieds et le ciel comme limite. Angelina Jolie et Brad Pitt symbolisaient la vision glamour d'une entire industrie. Après un certain temps et six enfants, leur romance de conte de fées a connu une fin prématurée, et leur séparation chaotique continue de captiver les tabloïds.

Dernières nouvelles : Angelina Jolie confie ouvertement dans "The Hollywood Reporter" qu'elle serait ravie de quitter Los Angeles une fois que ses plus jeunes enfants auront 18 ans. En même temps, Brad Pitt profite de moments amoureux avec sa petite amie Ines de Ramon au vignoble discrédité, Chateau Miraval. Loin d'un lieu de détente habituel ! Ronny et Verena abordent cette situation complexe dans la dernière édition du podcast "Ditt & Datt & Dittrich" de ntv. Qui a raison, qui a tort, et peut-il y avoir un vainqueur dans cette querelle interminable ?

