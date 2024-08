- Qualifier pour les Jeux olympiques de 2028?

Après les Jeux olympiques, avant les Jeux olympiques. C'est la façon de penser de nul autre que le rappeur et producteur de musique Dr. Dre (59 ans), qui s'entraîne déjà pour les Jeux olympiques d'été de 2028, qui auront lieu dans sa ville : Los Angeles. Le rappeur américain a annoncé dans une interview vidéo qu'il avait l'intention d'y participer.

"C'est mon putain de sérieux", a déclaré l'icône du rap ("Nuthin' But a G Thang") lors d'une conversation avec Nischelle Turner (49 ans) de "Entertainment Tonight". Après les Jeux olympiques de Paris, qui ont présenté des performances de Dr. Dre avec son collègue Snoop Dogg (52 ans), Billie Eilish (22 ans) et les Red Hot Chili Peppers, le musicien veut faire plus que de se tenir derrière le microphone cette fois-ci. "J'essaie de concourir aux Jeux olympiques en 2028", a annoncé Dr. Dre.

La discipline surprise de Dr. Dre

Voudrait-il concourir en breakdance/breaking, qui conviendrait à sa passion musicale ? Non. Sa réponse est surprenante. "L'arc", a déclaré le quinquagénaire, et il a insisté : "Je suis sérieux. Oui."

ensuite, Dre révèle qu'il pratique l'arc depuis des décennies et qu'il faisait partie d'une équipe au collège. Bien qu'il ait perdu intérêt pendant un certain temps, il a recommencé à tirer avec grand plaisir grâce à son fils, qui lui a donné un nouvel équipement. Le rappeur a installé une cible dans le jardin de sa résidence et s'entraîne régulièrement. Reste à voir si Dr. Dre est sérieux à ce sujet et s'il participera réellement.

