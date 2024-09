- Qualcomm est derrière Intel et Apple dans la compétition féroce

Qualcomm a relevé son jeu lors de l'IFA, en défiant Intel et Apple avec des versions plus abordables de ses puces Snapdragon X série. Cette stratégie permet aux fabricants de PC tels qu'Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et Samsung de proposer des ordinateurs portables haut de gamme avec intelligence artificielle ("Copilot+") à moins de 1 000 €.

Intel, cherchant à regagner du terrain perdu sur le marché des PC, a annoncé son plan pour une nouvelle génération de puces. Le système de processeur Core Ultra 200V très attendu devrait être plus puissant et plus économe en énergie que les rivaux de Qualcomm et AMD.

Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, a présenté quatre nouveaux systèmes de processeur. Ces modèles ont moins de cœurs que les options haut de gamme. La série Snapdragon-X-Plus est équipée de 8 ou 10 cœurs dans le processeur principal. Deux des systèmes à 8 cœurs ont également connu une diminution des performances graphiques pour réduire les coûts. Cependant, les nouvelles puces lancées sont censées égaler les versions plus coûteuses (Snapdragon Elite) en termes de performances en intelligence artificielle.

Autonomie de batterie exceptionnelle

Amon a promis une autonomie de batterie exceptionnelle pour les ordinateurs portables équipés de puces Snapdragon, car ils produisent moins de chaleur, ce qui les rend plus silencieux en fonctionnement.

Le succès récent de Qualcomm sur le marché des puces a mis la pression sur le pionnier Intel dans le secteur des PC. Lorsque Microsoft a présenté une nouvelle catégorie d'ordinateurs portables axée sur l'intelligence artificielle appelée "Copilot+ PC", seule

