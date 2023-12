Faits marquants de l'histoire

Qatar MotoGP : Dovizioso bat Marquez dans un duel passionnant dans le désert

Andrea Dovizioso remporte la première course de la saison en MotoGP

Il bat Marc Marquez dans un dernier tour palpitant

Valentino Rossi troisième au Qatar

Andrea Dovizioso, de Ducati, a tenu tête à Marquez, de Repsol Honda, lors d'un dernier tour intense, pour gagner avec seulement 0,027 seconde d'avance, ce qui constitue le premier coup de théâtre dans la lutte pour le titre.

Dovizioso n'a fait aucun cadeau à Marquez, quadruple champion de MotoGP, qui a tenté un audacieux dépassement dans le dernier virage. Alors que son équipe de ravitaillement regardait entre ses doigts, l'Italien a résisté au défi robuste de l'Espagnol et a franchi la ligne d'arrivée avec puissance, provoquant des célébrations délirantes dans le garage Ducati.

Le vétéran Valentino Rossi, pilote de l'usine Yamaha, a terminé à une impressionnante troisième place sous le ciel sombre du désert, devant la Honda LCR du Britannique Cal Crutchlow.

Le Français Johann Zarco a pris la tête dès le début de la course, après avoir décroché la pole position grâce à un tour de qualification époustouflant qui a pulvérisé le record de la piste du désert - le plus long du calendrier du MotoGP.

Mais sur le circuit poussiéreux, qui a tendance à user les pneus, il a commencé à lutter pour l'adhérence et a finalement dû se contenter d'une décevante huitième place au guidon de sa Yamaha Tech3.

Roue à roue

Alors que Zarco reculait, le lever de rideau reprenait là où la saison dernière s'était arrêtée, tous les regards étant tournés vers Dovizioso et Marquez. Même la présence du vétéran Rossi, 39 ans, neuf fois champion du monde, qui suivait le duo de près et venait de signer un nouveau contrat de deux ans, n'a pas suffi à détourner l'attention d'un duel passionnant.

"Vers la fin, après avoir dépassé Zarco, j'ai essayé de creuser un écart sur Marquez et Rossi, mais je n'avais plus d'adhérence et je n'ai pas pu augmenter mon avance", a déclaré Dovizioso aux journalistes après la course.

"Dans le dernier virage, j'ai dû être très prudent car je savais que Marquez allait essayer de me dépasser, et c'est ce qui s'est passé.

"Il m'a fermé la porte encore plus que [la saison dernière] en Autriche et au Japon, mais je l'ai doublé à l'intérieur du virage et j'ai profité de la puissance de ma Desmosedici pour rester en tête."

Marquez a déclaré : "Quelle course ! Je suis vraiment heureux de notre deuxième place, car c'est l'un des circuits du calendrier où nous avons le plus de mal.

"J'ai essayé de dépasser Dovi dans le dernier virage, mais il m'a battu. Honnêtement, je m'y attendais, mais je devais quand même tenter le coup, pour voir s'il y avait un moyen de le faire. Au final, Dovi avait quelque chose de plus que moi et il mérite cette victoire".

Le populaire Dovizioso, avec huit victoires à son actif, devient le deuxième pilote Ducati le plus titré de tous les temps en MotoGP, après l'Australien Casey Stoner, double champion du monde.

Mais le retour de son coéquipier Jorge Lorenzo n'a pas été des plus heureux. L'Espagnol a été envoyé dans les graviers lors d'une chute causée par des problèmes techniques sur sa moto et a été contraint à l'abandon.

Le prochain rendez-vous du calendrier MotoGP est l'Amérique du Sud, où se déroulera la deuxième course de la saison, le MotoGP d'Argentine, le 8 avril.

Source: edition.cnn.com