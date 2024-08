- Purple Disco Machine est en tournée avec un concert à Dresde

Environ un mois avant la sortie de son nouvel album, le DJ Purple Disco Machine basé à Dresde remonte sur les scènes de la capitale du land. "J'aime particulièrement jouer à Dresde", a déclaré Tino Piontek, le nom civil du DJ, à l'agence de presse allemande. Après sa première performance dans sa ville natale il y a presque un an, il a immédiatement su qu'il voulait la répéter en 2024.

Le concert de samedi lors des "Filmnights" sur les rives de l'Elbe est le coup d'envoi de la tournée de son nouvel album "Paradis", qui sortira le 20 septembre. Au total, 21 dates sont prévues, dont trois aux États-Unis et au Mexique, et le reste en Europe. Purple Disco Machine se produira également en Allemagne dans des villes comme Hambourg, Berlin, Cologne et Stuttgart.

Un moment fort spécial à Dresde

C'est la première tournée avec un groupe, et le spectacle à la Young Guard de Dresde l'an dernier a servi de test. "Ce que nous avons essayé l'an dernier, nous l'avons maintenant perfectionné", a déclaré Piontek.

Samedi, les spectateurs peuvent s'attendre à un moment fort spécial. "Dresde sera certainement un peu différent du reste de la tournée, car nous aurons quelques artistes supplémentaires qui sont également sur l'album", a annoncé Piontek.

Le DJ et producteur de Dresde a remporté un Grammy en 2023 dans la catégorie "Meilleur remix" pour son remix de "About Damn Time" de la chanteuse américaine Lizzo. Il a également connu un succès international avec des titres comme "Hypnotized" ou "Fireworks".

