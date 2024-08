- Puigdemont est de nouveau hors d'Espagne.

Carles Puigdemont, leader séparatiste catalan recherché par mandat d'arrêt, aurait quitté l'Espagne à nouveau après une brève visite à Barcelone, selon son avocat. "Puigdemont est hors de l'État espagnol", a rapporté la radio RAC1 en citant l'avocat Gonzalo Boye. Boye n'a pas précisé si Puigdemont était retourné en Belgique, où il a passé la plupart de son exil de près de sept ans. Puigdemont devrait s'adresser prochainement au public.

Entre-temps, la police espagnole recherche Puigdemont depuis jeudi sans succès. Le chanteur catalan et leader du mouvement civique ANC Lluís Llach a publié sur la plateforme X que Puigdemont lui avait demandé de dire qu'il était "en bonne santé, en sécurité et surtout, libre". Toutefois, il n'y a pas de précision sur l'endroit où se trouve le sexagénaire ni sur ses intentions avec sa dernière fuite.

Boye a minimisé l'agitation de la veille, décrivant le retour de son client après près de sept ans d'exil à Barcelone, son discours enflammé devant des milliers de partisans et sa disparition sous l'œil des médias et de la police comme une journée de travail normale. "Il a fait son travail politique et est rentré chez lui après une journée bien remplie, comme tout le monde", a déclaré Boye aux journalistes. Il a refusé de dire où se trouve la maison de Puigdemont, mais a insisté sur le fait que Puigdemont "ne se rendra jamais".

En 2017, Puigdemont avait fui l'Espagne caché dans une voiture après un référendum illégal sur l'indépendance et la tentative avortée de sécession de la Catalogne. Despite an amnesty for separatists, Puigdemont still faces an arrest warrant, accused by investigating judge Pablo Llarena of personally enriching himself in 2017, a crime not covered by the amnesty. Llarena a maintenant demandé des explications à la police sur la manière dont Puigdemont a réussi à s'échapper.

Les autorités espagnoles continuent de rechercher activement Carles Puigdemont, compte tenu du mandat d'arrêt en suspens contre lui. Malgré les allégations de son avocat selon lesquelles Puigdemont est hors de l'État espagnol, son emplacement actuel reste inconnu.

