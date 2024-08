Provoquée par des fusillades massives, une période d'attente de 72 heures et d'autres nouvelles lois sur les armes à feu entrent en vigueur dans le Maine

Maine rejoint une douzaine d'autres États avoisinant des lois similaires, obligeant les acheteurs à attendre 72 heures pour finaliser un achat et récupérer une arme. Cette loi fait partie de plusieurs projets de loi liés aux armes adoptés après qu'un réserviste de l'armée a tué 18 personnes et en a blessé 13 autres le 25 octobre 2023 à Lewiston.

Cette nouvelle loi n'aurait pas empêché la tragédie - le tireur avait acheté ses armes légalement des mois plus tôt - mais le milestone de vendredi a été célébré par les défenseurs de la sécurité des armes à feu qui croient qu'elle préviendra les morts par armes à feu en offrant une période de réflexion aux personnes qui ont l'intention d'acheter une arme pour faire du mal aux autres ou à elles-mêmes.

"Ces nouvelles lois sauveront certainement des vies, à la fois ici au Maine et dans tout le pays", a déclaré Nacole Palmer, directrice exécutive de la Coalition pour la sécurité des armes à feu du Maine.

Les propriétaires de magasins d'armes se sont plaints des directives, publiées seulement mardi, et de la perte de ventes aux visiteurs d'autres États pendant la saison touristique estivale du Maine. Ils ont également déclaré que la période d'attente aurait un impact sur les foires aux armes.

À Kittery, Dave Labbe du Kittery Trading Post a déclaré qu'il y aurait presque zéro vente de fusils finalisée dans son magasin principal à partir de vendredi, car les clients soumis à la période d'attente devront revenir pour récupérer leurs armes à feu. Il craint que les acheteurs ne'achètent pas d'armes parce que la période d'attente les oblige à faire un autre voyage au magasin.

"Vous pouvez imaginer comment je me sens", a-t-il déclaré.

Contrairement à d'autres détaillants du Maine, le Kittery Trading Post offre aux acheteurs hors État de fusils et de fusils de chasse l'option de transférer ces ventes dans son établissement du New Hampshire pour effectuer un achat le même jour. Mais cela augmente les coûts pour l'entreprise et incommode les clients. Dans certains cas, le client peut préférer expédier l'arme à un détaillant de son État natal, a déclaré Labbe.

Certains détaillants ont affirmé que les directives étaient tardives et vagues.

"C'est aussi clair que de la boue", a déclaré Laura Whitcomb de Gun Owners of Maine. Elle a noté que les zones grises incluent la définition légale de l'"accord" qui doit être atteint pour déclencher la période d'attente.

Les opposants à la loi ont juré deintenter un procès. Ils estiment qu'elle ne nuit qu'aux citoyens respectueux des lois tout en ne faisant rien pour empêcher les criminels d'accéder aux armes illégalement. Ils estiment également que les personnes qui ont l'intention de se faire du mal trouveront simplement un autre moyen de le faire si elles ne peuvent pas acheter une arme sur-le-champ.

La loi sur la période d'attente est entrée en vigueur sans la signature du gouverneur démocrate Janet Mills. C'était l'un d'une série de projets de loi adoptés après les tueries massives dans une salle de bowling et un bar et grill à Lewiston.

Mills a déclaré aux législateurs pendant son discours sur l'état de l'État qu'il n'était pas question de ne rien faire après la tragédie.

Les lois ont renforcé la loi du Maine sur le "drapeau jaune", permettant de retirer les armes à quelqu'un en crise psychique, criminalisé le transfert d'armes à des personnes interdites et exigé des contrôles d'antécédents pour les personnes qui font de la publicité pour une arme à vendre sur Craigslist, Facebook Marketplace ou ailleurs.

Le Maine est un État ayant une longue tradition de chasse et les projets de loi ont suscité l'opposition des républicains qui ont accusé les démocrates, qui contrôlent les deux chambres législatives, d'utiliser la tragédie pour faire avancer des propositions, certaines ayant été précédemment rejetées.

