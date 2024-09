- Protestes contre l'accord d'échange d'otages - Des images époustouflantes de Gaza émergent

Suite à la fuite d'une vidéo militaire en provenance de Gaza, les appels en faveur d'un accord de paix pour sauver les otages restants ont augmenté. Des centaines de personnes ont de nouveau défilé dans les rues de Tel-Aviv, réclamant un accord entre Israël et le Hamas pour rapatrier les prisonniers. L'armée israélienne avait précédemment partagé des images d'un tunnel de Gaza abritant six otages israéliens, qui ont finalement été tués. Les négociations pour libérer ces otages à Gaza, facilitées par les États-Unis, l'Égypte et le Qatar, sont au point mort depuis plusieurs mois.

Entretemps, les États-Unis ont demandé aux forces de sécurité israéliennes de procéder à des "changements significatifs" dans leurs tactiques en Cisjordanie. Cela fait suite à la mort d'un citoyen américain lors de manifestations. L'armée israélienne a reconnu sa responsabilité dans la mort de l'activation pro-palestinien en Cisjordanie, déclarant qu'il s'agissait d'un tir accidentel.

Nouvelle vidéo : les conditions de détention des otages dans le tunnel

Le porte-parole militaire, Daniel Hagari, a décrit les conditions effroyables à l'intérieur du tunnel d'où les corps des otages ont été récupérés début septembre, dans une vidéo publiée par l'armée. L'entrée du tunnel, située à 20 mètres sous terre, était accessible par une chambre d'enfant et des échelles, a expliqué Hagari. Il se tenait dans une pièce détruite ornée de personnages de dessins animés colorés, tout en s'adressant à la caméra. Le tunnel étroit et bas s'étendait sur environ 120 mètres jusqu'à une porte en fer. "C'est là que les otages étaient emprisonnés et exécutés", a mentionné Hagari dans la vidéo de trois minutes et demie.

Le porte-parole militaire a présenté des objets saisis - des chargeurs de munitions, des batteries, des éditions du Coran du Hamas, un jeu d'échecs et des vêtements. "C'est leur sang", a déclaré Hagari dans la vidéo, en montrant de grandes taches sur le sol du tunnel. "Ils étaient coincés ici, pendant des semaines et des mois, dans ce tunnel sans air frais, où l'on ne pouvait même pas se tenir debout." Cent un otages continuent d'être détenus par le Hamas, certains étant toujours en vie, enfermés dans des tunnels similaires.

Les proches : la vidéo est bouleversante

Dans un communiqué du Forum des Familles, il a été déclaré que la vidéo dépeignait un cauchemar inimaginable. Les otages survivants font face à des souffrances insupportables. "À chaque jour qui passe, leur vie est en danger", indique le communiqué.

Les États-Unis appellent à des changements dans les tactiques d'Israël en Cisjordanie

À la suite de la mort d'un citoyen américain-turc lors de manifestations en Cisjordanie, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a exhorté l'armée israélienne à apporter des "changements significatifs" à ses méthodes, notamment en ce qui concerne les protocoles d'utilisation des armes. Le secrétaire à la Défense américain Lloyd Austin a également contacté son homologue israélien Joav Gallant pour réviser les règles d'engagement de l'armée en Cisjordanie.

Blinken a exprimé sa déception face aux rapports faisant état de forces de sécurité israéliennes ignorant les colons extrémistes utilisant la violence contre les Palestiniens et l'utilisation excessive de la force par les forces de sécurité israéliennes contre les Palestiniens. Après la deuxième victime américaine aux mains des forces de sécurité israéliennes, Blinken a qualifié les événements de "inacceptables".

L'armée israélienne a exprimé ses regrets pour la mort de l'activation et mène une enquête sur l'incident. Les soldats avaient visé l'instigateur principal des manifestations violentes. Selon des journalistes, le président américain Joe Biden a déclaré : "Il semble qu'il s'agisse d'une erreur."

Clash sur le Moyen-Orient entre Trump et Harris

Le conflit au Moyen-Orient a également été abordé lors du premier débat télévisé entre les deux candidats à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris. "Si elle était Présidente, je pense qu'Israël n'existerait plus dans deux ans", a commenté Trump à propos de son adversaire démocrate. "Elle méprise Israël et, par extension, la population arabe, car la situation ne fera qu'empirer", a-t-il déclaré.

Le conflit au Moyen-Orient est un sujet controversé dans la campagne électorale américaine. Les États-Unis ont fait face à des critiques pour l'action militaire d'Israël en raison des conditions de vie difficiles de la population civile à Gaza et du nombre élevé de morts civils.

La vidéo choquante du porte-parole militaire a révélé les conditions de vie difficiles des otages, notamment l'absence d'air frais et l'incapacité de se tenir debout, ce qui a entraîné leur mort par exécution. Le père endeuillé, faisant partie des familles des otages, a exprimé ses craintes, déclarant que "le devoir de sauver une vie est la priorité absolue", mais sent son espoir de libération de son fils s'amenuiser.

Le conflit tendu au Moyen-Orient entre les candidats à l'élection présidentielle américaine, Donald Trump et Kamala Harris, a vu Trump faire des commentaires controversés sur la position de Harris sur Israël, laissant entendre que si elle était présidente, Israël pourrait ne plus exister dans deux ans. Entre-temps, Harris a exprimé son soutien à un accord de paix impliquant un cessez-le-feu et la libération des otages par le Hamas, garantissant la sécurité à la fois des Israéliens et des Palestiniens.

