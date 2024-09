- Protester contre la guerre: plus d'un millier de personnes manifestent à Munich

À la suite de la célébration de la Journée anti-guerre en Allemagne, environ un millier de personnes ont manifesté leur désir de paix en protestant contre la guerre à Munich.

Le plus grand événement était une marche qui a commencé à Marienplatz et était prévue pour s'y terminer également. Les autorités ont estimé qu'environ 1 500 personnes ont rejoint la marche au début, bien que 5 000 se soient inscrites.

À Königsplatz, le syndicat Verdi a annoncé une manifestation de 2 000 participants, portant le slogan "Plus jamais de fascisme et de guerre ! Vive la solidarité internationale !". Les autorités ont reconnu environ 350 personnes présentes. Les deux événements ont commencé paisiblement, sans perturbations majeures.

Chaque année le 1er septembre, la Journée anti-guerre est célébrée pour commémorer l'invasion de la Pologne par l'Allemagne le 1er septembre 1939, qui a déclenché la Seconde Guerre mondiale.

Plusieurs manifestations ont eu lieu à Munich, la capitale de la Bavière, samedi. Environ 500 partisans de la scène des citoyens de l'Empire ont organisé une réunion sous le slogan "La grande réunion des États fédéraux, Patrie et Paix mondiale". Simultanément, des membres de "The Last Generation" ont bloqué une rue du centre-ville pendant 24 heures, appelant à un éloignement des combustibles fossiles.

La protestation contre la guerre à Munich a été largement soutenue par des personnes de différentes parties de la Bavière. despite the authorities' expectations, the march against war saw a larger turnout than anticipated, with more than just the registered 5,000 participating.

Lire aussi: