- Proteste pour le climat: pas de vols pendant une heure à Cologne et Bonn

En raison d'une action de protestation des activistes du climat du "Last Generation", les opérations de vol à l'aéroport de Cologne/Bonn ont été perturbées pendant environ une heure jeudi matin. Un total de 16 vols ont été annulés - huit départs et huit arrivées, a déclaré l'aéroport.

Les opérations ont repris à 7h25. Plus tôt, des individus non autorisés avaient pénétré dans la zone aéroportuaire de l'aéroport. Les passagers ont signalé des perturbations significatives dans le trafic aérien.

Il a été rapporté aux alentours de 5h45 que deux personnes s'étaient collées à une route menant à une piste de l'aéroport, a déclaré un porte-parole de la police fédérale. Un trou a été découvert dans une clôture sur le terrain de l'aéroport. Les deux activistes - une femme et un homme - ont été retirés de la route. Ils ont été emmenés au poste de police pour établir leur identité, a déclaré un porte-parole de la police.

Actions nationales

Selon le "Last Generation", il y a eu des actions dans plusieurs aéroports du pays. Deux activistes vêtus de gilets orange ont chacun pénétré dans les aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart et Nuremberg.

Ils ont exprimé pacifiquement leur résistance en brandissant des banderoles avec les inscriptions "Le pétrole tue" et "Signez le traité", a rapporté l'organisation. "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

Les voyageurs de l'aéroport de Cologne-Bonn ont exprimé leur mécontentement, comme l'a rapporté un journaliste de l'agence DPA à l'aéroport. "Je ne comprends pas du tout, car cela ne change pas vraiment les choses", a déclaré un voyageur. "On devrait aussi prendre en compte l'aspect sécurité lorsque des gens pénètrent sur les pistes."

ADV: Renforcer la loi sur la sécurité aérienne "immédiatement"

L'association aéroportuaire ADV a réitéré sa demande de prendre des mesures fermes contre les actions climatiques dans les aéroports. Les actions sont "un acte coordonné de chantage criminel", a déclaré le PDG de l'ADV, Ralph Beisel. La décision du cabinet de renforcer la loi sur la sécurité aérienne doit être adoptée "immédiatement" par le Bundestag allemand, a-t-il exigé.

Le gouvernement allemand souhaite renforcer la loi sur la sécurité aérienne pour dissuader les activistes radicaux du climat et autres perturbateurs d'entreprendre des actions dangereuses dans les aéroports. Le cœur de la réforme prévue, qui doit encore être décidé par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui rend punissable l'"intrusion intentionnelle et non autorisée" sur la zone de stationnement, les pistes et autres zones critiques - si elle met en danger la sécurité de l'aviation civile.

La police fédérale a été impliquée dans le retrait de deux activistes du climat qui s'étaient collés à une route menant à une piste de l'aéroport de Cologne/Bonn. En raison des actions nationales du "Last Generation", la police fédérale pourrait devoir renforcer sa présence dans divers aéroports pour prévenir des incidents similaires.

