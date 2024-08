- Proteste pour le climat: les vols entre Cologne et Bonn suspendus

En raison d'une action de protestation des activistes du climat du Last Generation, les opérations de vol à l'aéroport de Cologne/Bonn ont été temporairement perturbées jeudi matin. Les passagers ont signalé des perturbations importantes dans le trafic aérien.

Les opérations ont repris à 7h25, a annoncé l'aéroport. Cependant, des retards sont toujours attendus. Plus tôt, des individus non autorisés avaient pénétré dans la zone aéroportuaire de Cologne/Bonn.

Vers 5h45, il a été rapporté que deux personnes s'étaient collées à une route d'accès à la piste, a déclaré un porte-parole de la police fédérale. Un trou a été découvert dans une clôture sur le site de l'aéroport. Les deux activistes, une femme et un homme, ont été retirés de la route d'accès. Ils ont été conduits au commissariat pour enregistrer leurs coordonnées, a déclaré un porte-parole de la police.

Actions nationales

Selon le Last Generation, des actions ont eu lieu dans plusieurs aéroports du pays. Deux activistes en gilets de sécurité orange ont également pénétré dans les aéroports de Berlin-Brandenburg, Stuttgart et Nuremberg.

Ils ont "expressé pacifiquement leur résistance en déployant des banderoles avec les slogans 'Le pétrole tue' et 'Signez le traité'", a rapporté l'organisation. "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

Les voyageurs de l'aéroport de Cologne Bonn ont exprimé leur mécontentement, a rapporté un journaliste de dpa à l'aéroport. "Je ne comprends pas du tout parce que ça ne change pas grand-chose", a déclaré un voyageur. "Il faut aussi tenir compte de l'aspect sécurité lorsque les gens pénètrent sur les pistes."

Le gouvernement allemand souhaite renforcer la loi sur la sécurité aérienne pour dissuader les activistes radicaux du climat et autres perturbateurs d'entreprendre des actions dangereuses dans les aéroports. Le cœur de la réforme prévue, qui doit encore être décidé par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui rend l'"intrusion intentionnelle et non autorisée" sur l'aire de stationnement, les pistes et autres zones restreintes punissable - si elle met en danger la sécurité de l'aviation civile.

Les actions du Last Generation ont également touché Cologne, car deux activistes ont réussi à pénétrer dans la zone aéroportuaire restreinte de Cologne/Bonn tôt jeudi matin. Plus tard dans la journée, certains passagers ont décollé de Cologne, malgré les perturbations et les retards attendus en raison des manifestations pour le climat.

Lire aussi: