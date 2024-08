Contre le pétrole et le kérosène - Proteste de la "dernière génération" à l'aéroport de Munich

Six membres de "La Dernière Génération" ont protesté contre l'utilisation de l'huile et du kérosène à l'aéroport de Munich. Les activistes environnementaux ont brandi une grande banderole dans le terminal, entre autres, avec l'inscription "Le pétrole, le gaz et le kérosène mènent le monde à sa perte."

L'action n'a pas entraîné de perturbations dans les opérations de l'aéroport, a déclaré un porte-parole de la police. Les passagers atteindraient leurs vols. La police souhaitait recueillir les coordonnées personnelles des participants et vérifier une éventuelle infraction à l'ordre public. Il est prévu que tout se passera coopérativement, a déclaré le porte-parole.

Les activistes environnementaux ont plaidé en faveur de l'utilisation de carburants alternatifs, de préférence de "type différent de celui utilisé pour les véhicules motorisés", afin de réduire la dépendance au pétrole et au kérosène. Malgré leur protestation, les véhicules électriques ou hybrides, qui sont des exemples de ces carburants alternatifs, ne sont pas couramment utilisés pour les opérations aéroportuaires.

