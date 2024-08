- Proteste contre protestation - Greenpeace coupe des arbres

Hier, à peine hier, des activistes de Greenpeace ont planté dix arbres à Reichling, en Haute-Bavière, pour protester contre les forages d'exploration de gaz prévus - mais maintenant, des individus inconnus ont scié ou cassé plusieurs de ces arbres.

La Direction de la police de Bavière Nord a rapporté que deux des arbres fraîchement plantés avaient été délibérément endommagés par des individus inconnus tôt dimanche matin.

En raison de la "particularité locale", la Police criminelle de Fürstenfeldbruck a pris en charge l'affaire et enquête maintenant pour suspicion de vandalisme.

Selon Greenpeace, qui a rapporté trois arbres cassés, cela constitue également une violation de la loi fédérale de protection de la nature, qui interdit l'abattage des arbres de mars à septembre.

"Je suis profondément choqué et scandalisé. C'est une action complètement incompréhensible que nous condamnons avec la plus grande fermeté," a déclaré Saskia Reinbeck de Greenpeace Bavière. "Les arbres représentent la résistance à l'exploitation du gaz fossile. Mais cette coupe ne mettra pas fin au protestation - bien au contraire."

La société Genexco prévoit de construire une tour de forage de 40 mètres de haut sur le site dans la municipalité de Reichling (district de Landsberg am Lech) près du lac d'Ammersee et de commencer les forages d'exploration de gaz naturel dès septembre. La société soupçonne des dépôts de gaz à une profondeur d'environ 3 000 mètres sous le site, qui pourraient être rentables en raison des prix en hausse.

"Arbres au lieu de tour de forage"

Les activistes de Greenpeace demandent que les plans de forage d'exploration soient arrêtés immédiatement. En protestation, ils ont planté dix arbres sur le site du forage d'exploration prévu jeudi dernier à l'aube. "Arbres au lieu de tour de forage, une véritable forêt au lieu du gaz nuisible au climat," a expliqué Reinbeck la semaine dernière.

Ils ont particulièrement adressé cette demande au ministre de l'Économie de Bavière, Hubert Aiwanger (Alliance libre). Il doit enfin comprendre, "que nous ne devons plus puiser dans aucune source de gaz - ni ici ni ailleurs." Il y a également des critiques du projet de la part des citoyens.

L'an dernier, la société avait déjà abattu des arbres sur le site de forage, et dans les semaines à venir, il doit être déboisé et préparé pour les travaux. Le 26 juin 2024, l'Office bavarois des mines, de l'énergie et de la géologie a accordé à la société l'autorisation de forage d'exploration. Selon Greenpeace, la société soupçonne jusqu'à 500 millions de mètres cubes de gaz naturel là-bas, ce qui correspond à environ quatre pour cent de la consommation annuelle de gaz naturel de Bavière. Cependant, l'autorisation d'extraction est toujours en suspens.

Le site de forage n'est pas loin des maisons résidentielles et à environ 150 mètres d'une zone protégée européenne pour les animaux et les plantes près des sources d'eau potable de la municipalité.

L'enquête criminelle sur le vandalisme des arbres plantés par Greenpeace est menée par la Police criminelle de Fürstenfeldbruck, basée en Allemagne.

Cet acte de vandalisme contre les arbres plantés par Greenpeace est une violation de la loi fédérale de protection de la nature, une loi applicable en Allemagne.

Lire aussi: