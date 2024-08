- Proteste contre la technologie militaire au festival de la ville de Dresde

Exposition de technologie militaire à la fête de la ville de Dresde fait face à la résistance. Le parti de gauche au conseil municipal a lancé une pétition en ligne. "L'armée allemande utilise souvent la fête de la ville de Dresde pour présenter de l'équipement militaire lourd. Pour 2024, ils promeuvent des véhicules de l'unité de Field Jaeger, un char à roues et le système de défense aérienne Patriot", indique la pétition. Compte tenu des développements internationaux préoccupants, de nombreuses personnes ont raison de s'inquiéter. "Les armes lourdes n'ont pas leur place dans une fête de la ville !"

L'armée allemande en Saxe avait annoncé sur Facebook qu'elle présenterait des véhicules de l'unité de Field Jaeger, le char GTK Boxer à roues, le véhicule de récupération Bison et le système Patriot. Par le passé, ils s'étaient présentés à la "Mile Bleue" du festival aux côtés de la police, des pompiers et de l'Agence technique de secours. Cette année, le festival commence vendredi et se déroule jusqu'à dimanche.

Critique de la gauche

"La production d'armes s'accélère. Il y a un battage médiatique pour la préparation militaire. Maintenant, les États-Unis veulent même déployer des missiles de longue portée en Allemagne. Compte tenu de ces développements, je suis profondément inquiet que notre pays soit entraîné dans une guerre", a expliqué André Schollbach, chef de fraction du parti de gauche.

"En tant que conseiller municipal, mais surtout en tant que père, je suis choqué que des équipements militaires dangereux soient présentés entre les châteaux gonflables, les roues de la fortune et le coton candy. Une armée n'est pas un camp d'aventure joyeux."

La pétition en ligne du parti de gauche contre la présentation militaire à la fête de la ville de Dresde a recueilli un soutien significatif, appelant à l'annulation de l'événement présentant des équipements militaires lourds. En réponse à la controverse, André Schollbach, chef de fraction du parti de gauche, a réitéré ses préoccupations, déclarant que la pétition en ligne reflète l'inquiétude du public quant au déploiement d'armes militaires lors d'un événement familial.

