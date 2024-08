- Proteste climatique pendant la période des fêtes: action d'autocollants à l'aéroport de Nuremberg

Ils sont entrés par un trou pratiqué eux-mêmes dans la clôture : Deux activistes du climat ont temporairement perturbé les opérations à l'aéroport de Nuremberg jeudi matin.

Les deux activistes du groupe "Letzte Generation" ont pénétré sur le site de l'aéroport aux alentours de 5h30, selon les rapports de police. Les deux femmes, âgées de 24 et 28 ans, se sont collées à l'aire de trafic - la zone entre la rampe et la piste. Les opérations de vol ont dû être temporairement suspendues.

Les pompiers de l'aéroport ont retiré la colle ; les deux femmes ont été initialement emmenées au poste de police frontière. Elles ont depuis été relâchées, a déclaré un porte-parole de la police.

Les opérations de vol perturbées pendant plus d'une heure

Les opérations ont repris aux alentours de 7h00. Le premier vol a décollé à 7h10, a déclaré un porte-parole de l'aéroport à Nuremberg. "Finalement, ce sont les passagers qui en pâtissent."

Les opérations ont été perturbées pendant environ une heure et 15 minutes. Neuf vols ont été affectés au total. Un vol de Francfort à Nuremberg a été annulé en raison de l'action, de même que le vol retour à Francfort. Six vols ont été retardés, un a été dérouté vers Prague mais est également arrivé en retard à Nuremberg. "Tout est de retour à l'horaire", a déclaré le porte-parole de l'aéroport.

Trou dans la clôture en treillis métallique

Les investigations suggèrent que les activistes ont pratiqué un trou dans la clôture en treillis métallique entourant l'aéroport. Les outils correspondants ont été trouvés sur les lieux. Un reporter de dpa sur place a rapporté avoir trouvé deux coupe-boulons près du trou dans la partie sud de l'aire de trafic.

Les deux femmes font désormais l'objet d'une enquête pour dommages criminels, coercition et intrusion.

Action pendant les vacances d'été

L'action a eu lieu pendant les vacances d'été en Bavière. Pendant cette période, il y a significativement plus de vols, avec environ 120 à 140 décollages et atterrissages comparativement à environ 80 à 100 en dehors de la saison estivale, a déclaré le porte-parole de l'aéroport. "Nous avons des opérations de vol pleines", a également déclaré un porte-parole de la police. Beaucoup de gens voyageaient pour leurs vacances.

Bien qu'il n'y ait pas de danger immédiat pour qui que ce soit, une telle action crée toujours une situation dangereuse, a expliqué le porte-parole de l'aéroport. Il y a un risque pour la vie près des turbines des avions, qui peut s'étendre jusqu'à 50 mètres derrière l'avion, selon le moteur.

Le ministre de l'Intérieur : Action "absolument ridicule"

Le ministre de l'Intérieur de Bavière, Joachim Herrmann (CSU), a vivement critiqué l'action. "Les actions hautement dangereuses et radicales des activistes du chaos climatique sont absolutely ridicule. Cela n'a rien à voir avec la 'résistance pacifique', comme toujours prétendu par les soi-disant protecteurs du climat." Il a trouvé choquant combien ils étaient "incorrigibles, têtus et imprudents".

"Avec de telles actions de blocage, ils sont le moins du monde en train d'aider à leur soi-disant objectif de protection du climat. Au lieu de cela, ils sont prêts à mettre en danger la vie des autres. Outre des peines sévères, il devrait également y avoir des demandes de dommages importants des compagnies et exploitants d'aéroports", a déclaré le ministre.

Perturbations dans tout le pays

"Letzte Generation" a rapporté plusieurs actions de perturbation dans tout le pays. Deux activistes en gilets de sécurité orange sont entrés dans les aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne-Bonn.

Ils ont pacifiquement exprimé leur résistance en brandissant des banderoles portant les inscriptions "Le pétrole tue" et "Signez le traité", a rapporté l'organisation dans un communiqué. "Les pistes n'ont pas été pénétrées." À Nuremberg, par exemple, ils sont restés sur la voie de circulation.

Appel à l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz

Le groupe réclame des mesures radicales pour le climat, notamment l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz. Ils appellent à la conclusion d'un traité international en ce sens. Depuis le début de 2022, le groupe organise des blocages de routes où les participants se collent à des surfaces.

Cependant, ils ont depuis annoncé un changement de stratégie, en déclarant qu'ils n'utiliseraient plus de colle. Les activistes du climat ont récemment mené plusieurs actions dans les aéroports, notamment le plus grand d'Allemagne à Francfort à la fin juillet.

Faeser : "Ces actions criminelles sont dangereuses et sottes"

La ministre de l'Intérieur fédérale Nancy Faeser (SPD) a également vivement condamné les actions à la colle. Sur la plateforme X, elle a fait référence à un durcissement de la loi prévu en juillet. "Ces actions criminelles sont dangereuses et sottes", a écrit Faeser. "Nous avons proposé des peines de prison importantes. Et nous exigeons que les aéroports sécurisent leurs installations beaucoup mieux."

Le gouvernement allemand veut dissuader les activistes du climat radicaux et autres perturbateurs d'entreprendre des actions dangereuses dans les aéroports en modifiant la loi sur la sécurité aérienne. Le cœur de la réforme prévue, qui doit encore être décidé par le Bundestag, est la création d'une nouvelle disposition qui rend l'"intrusion non autorisée intentionnelle" sur la voie de circulation, les pistes et autres zones critiques punissable - si elle met en danger la sécurité de l'aviation civile.

