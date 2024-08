- Proteste climatique dans les aéroports - plusieurs vols annulés

Les actions des activistes du climat du Last Generation ont entraîné l'annulation de vols dans les aéroports allemands. Selon les déclarations de l'organisation, des activistes ont réussi à pénétrer dans les aéroports de Berlin-Brandebourg, Stuttgart, Nuremberg et Cologne/Bonn en binômes. Les opérations aériennes ont été temporairement suspendues à Cologne/Bonn et Nuremberg, entraînant des annulations et des retards, comme l'ont rapporté les aéroports.

À Cologne/Bonn, les opérations ont été interrompues pendant "environ une heure", avec 16 vols annulés, a déclaré un porte-parole. À Nuremberg, les opérations aériennes ont été perturbées pendant environ une heure et 15 minutes, selon un porte-parole. Un vol aller-retour a été annulé, six vols ont été retardés et un vol détourné vers Prague est arrivé en retard, a rapporté le porte-parole. Les aéroports de Berlin et Stuttgart ont déclaré que les opérations n'avaient pas été affectées.

Les huit activistes du groupe climatique ont été placés en détention, a déclaré la police. Ils avaient prétendument pénétré dans les aéroports entre 5h10 et 5h45 du matin par des trous dans les clôtures avant de se coller au sol. À Nuremberg, par exemple, ils se trouvaient sur la voie de circulation - la zone entre la zone de stationnement et la piste.

Le Last Generation a expliqué dans un communiqué que les activistes ont exprimé pacifiquement leur résistance en déployant des banderoles avec les slogans "Le pétrole tue" et "Signez le traité". "Les pistes n'ont pas été pénétrées."

Appel à l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz

Le groupe réclame une protection radicale du climat, notamment l'abandon total du charbon, du pétrole et du gaz, ainsi que la conclusion d'un traité international en ce sens. Depuis début 2022, le groupe organise des blocages de rues où les participants se collent. Ils avaient précédemment annoncé un changement de stratégie, indiquant qu'ils ne se livreraient plus à des actions de collage. Les activistes du climat ont récemment mené plusieurs actions dans les aéroports, notamment le plus grand d'Allemagne à Francfort.

À la suite des actions de protestation, les appels à des peines plus sévères ont été relancés. Les actions sont "un acte coordonné d'extorsion criminelle", a déclaré Ralph Beisel, PDG de l'association aéroportuaire ADV, selon un communiqué. Ce sont "des infractions criminelles" qui doivent être "punies de manière conséquente" par la justice, a déclaré Beisel. La décision du cabinet de renforcer la loi sur la sécurité aérienne doit être "immédiatement" adoptée par le Bundestag.

Le gouvernement fédéral vise à dissuader les activistes du climat radicaux et autres perturbateurs avec la réforme prévue. Le cœur de la réforme est l'instauration d'une nouvelle disposition qui rend punissable "l'intrusion intentionnelle et non autorisée" sur la voie de circulation, entre autres zones - si elle met en danger la sécurité de l'aviation civile.

La ministre fédérale de l'Intérieur Nancy Faeser (SPD) a vivement condamné les actions et a également rendu les aéroports responsables sur la plateforme X. "Ces actions criminelles sont dangereuses et stupides", a écrit Faeser. "Nous avons proposé des peines de prison sévères. Et nous exigeons que les aéroports sécurisent beaucoup mieux leurs installations."

Il a été rapporté par l'ADV que le concept de sécurité en plusieurs niveaux des aéroports, avec les installations de clôtures comme composant, s'est avéré efficace. Le trafic aérien a été immédiatement arrêté. "Les chaînes de rapport et d'alarme fonctionnent de manière fiable", a déclaré le PDG Beisel.

Offre de dialogue au Last Generation

L'ADV avait fait une offre de dialogue aux activistes du climat la semaine dernière. Dans une lettre ouverte, elle a déclaré : "Il est indéniable que le changement climatique est l'un des plus grands défis de notre temps. Les blocages criminels des aéroports ne contribuent pas à la solution." Le Last Generation a partagé sur X qu'ils acceptaient l'offre de dialogue.

