Protection civile: près de 100 morts dans une frappe israélienne sur une école de Gaza

Dans l'attaque contre l'école du quartier Al-Sahaba dans la ville de Gaza, "entre 90 et 100" personnes ont été tuées et "des dozens" d'autres blessées, a déclaré Mahmud Basal, porte-parole de l'autorité de défense civile contrôlée par Hamas. Trois roquettes israéliennes ont touché l'école. Le gouvernement de la bande de Gaza contrôlé par Hamas a fait état de "plus d'une centaine de martyrs" suite à l'attaque israélienne et de dozens de blessés, la plupart gravement ou critiques.

Selon les rapports des autorités de Gaza, environ 250 personnes étaient hébergées dans l'école, environ la moitié étant des femmes et des enfants. Des images d'AFPTV ont montré un grand complexe avec une cour, avec des débris éparpillés à l'intérieur et devant lui. Des parties du bâtiment semblaient être une mosquée, avec le étage supérieur partiellement détruit. Des images ont également montré des corps et des taches de sang sur le sol et de la fumée s'élevant des débris.

L'armée israélienne a déclaré avoir "ciblé avec précision des terroristes de Hamas opérant dans un centre de commandement de Hamas à l'école Al-Tabaeen". De nombreuses précautions ont été prises pour réduire les risques pour les civils.

Hamas a décrit l'incident comme un "massacre" dans un communiqué, le qualifiant de "dangerous escalation". C'était l'une des attaques les plus meurtrières de l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre entre Israël et Hamas il y a environ dix mois.

Il y a des craintes internationales d'une escalade supplémentaire au Moyen-Orient après que le chef de Hamas, Ismail Haniyeh, a été cible et tué à Téhéran, et qu'un haut responsable de Hezbollah a été tué au Liban. Israël est suspecté d'avoir mené les deux attaques. Il y a maintenant des craintes d'une escalade de la guerre de Gaza avec des frappes de représailles en provenance du Liban et de l'Iran. Les États-Unis, le Qatar et l'Égypte poussent pour des négociations rapides entre Israël et Hamas afin d'atteindre un cessez-le-feu et la libération des otages israéliens dans la bande de Gaza. La prochaine ronde de pourparlers est prévue pour la semaine prochaine, le 15 août. Israël a accepté de reprendre les pourparlers.

Entre-temps, il y a une préoccupation croissante en Israël, surtout dans la partie nord du pays, qu'elle pourrait être cible de tirs intensifs. Les habitants de la ville portuaire de Haïfa, avec ses 280 000 habitants, se préparent à des attaques de roquettes.

Il y a deux jours à peine, l'autorité de défense civile de la bande de Gaza a déclaré qu'au moins 18 personnes avaient été tuées dans des attaques israéliennes sur deux écoles à Gaza. L'armée israélienne a également déclaré que les écoles étaient utilisées par Hamas comme centres de commandement. De plus, l'armée israélienne a lancé une attaque plus importante dans la région de Khan Yunis au sud de Gaza City vendredi.

Israël accuse Hamas d'utiliser des écoles, des hôpitaux et d'autres installations civiles à des fins militaires et d'exploiter les civils comme boucliers humains depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza. Hamas nie cela.

**La guerre dure maintenant depuis plus de dix mois. Elle a été déclenchée par l'attaque brutale et à grande échelle de Hamas le 7 octobre, lors de laquelle des combattants de Hamas et d'autres groupes palestiniens militants auraient tué 1198 personnes et enlevé 251 personnes vers la bande de Gaza, selon les rapports israéliens. 111 otages sont toujours

