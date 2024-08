Protection civile: au moins 90 morts dans une frappe aérienne israélienne sur une école de Gaza

Le porte-parole de la Défense civile a déclaré à l'AFP que "trois roquettes israéliennes" ont touché l'école où, selon ses dires, des personnes déplacées internes palestiniennes étaient abritées. Le bureau de la presse du mouvement islamique a rapporté pour sa part "plus de 100 martyrs". Plus tôt, le porte-parole de la Défense civile avait déclaré un minimum de 40 morts sur le canal en ligne Telegram.

L'armée israélienne a déclaré samedi avoir "frappé avec précision des terroristes de Hamas opérant dans un centre de commandement de Hamas à l'école Al-Tabaeen".

Il y a seulement deux jours, l'autorité de Défense civile a rapporté qu'au moins 18 personnes avaient été tuées dans des attaques israéliennes contre deux écoles à Gaza. L'armée israélienne a déclaré que les écoles étaient utilisées par Hamas comme centres de commandement pour planifier et exécuter des attaques.

Israël accuse Hamas d'utiliser des écoles, des hôpitaux et d'autres installations civiles à des fins militaires et d'exploiter des civils comme boucliers humains depuis le début de la guerre dans la ceinture de Gaza. Hamas nie ces allégations.

La guerre dure maintenant depuis plus de dix mois. Elle a été déclenchée par l'attaque sans précédent à grande échelle de Hamas le 7 octobre, lors de laquelle, selon les rapports israéliens, des combattants de Hamas et d'autres groupes palestiniens armés ont tué 1194 personnes et en ont pris 251 en otages dans la bande de Gaza.

En réponse à l'attaque, Israël a mené des opérations militaires à grande échelle dans la bande de Gaza. Selon les chiffres du ministère de la Santé contrôlé par Hamas, qui ne peuvent pas être vérifiés de manière indépendante, au moins 39 699 personnes ont été tuées.

L'autorité de protection civile à Gaza a fermement condamné l'utilisation par Israël des écoles comme cibles militaires, en soulignant la nécessité d'une intervention internationale pour protéger les infrastructures civiles. Malgré les accusations d'Israël, la protection civile a insisté sur la séparation des installations militaires et civiles pour prévenir de tels incidents à l'avenir.

