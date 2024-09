- ProSieben persiste dans sa confiance en Joko et Klaas

Stefan Raab, l'étoile multi-talents (57 ans), s'apprête à faire son retour à la télévision. Son prochain combat de boxe contre l'ancienne championne du monde Regina Halmich (47 ans) est prévu pour le 14 septembre à Düsseldorf. RTL et RTL+ diffuseront en direct à partir de 20h15. Le partenaire de longue date d'Elton (53 ans) assurera la modération, tandis que Laura Wontorra (35 ans), polyvalente, assurera les mises à jour en direct.

L'intérêt autour de cet événement, qui se déroulera devant 15 000 spectateurs à l'arena PSD Dome, n'est pas partagé par l'ancienne chaîne de Raab, ProSieben. Curieusement, c'est leur concurrent qui diffuse l'événement. Les deux premiers combats de boxe de Raab, tous deux perdus, ont été diffusés sur ProSieben.

Hannes Hiller, le nouveau patron de ProSieben depuis environ un an, explique cela. "Raab est une partie exceptionnelle de l'histoire de ProSieben", déclare-t-il au "Neue Osnabrücker Zeitung" et ajoute : "un monument. Mais notre avenir est différent."

Dans une interview avec le gestionnaire de médias, Hiller souligne qu'il fait référence au duo de Joko Winterscheidt (45 ans) et Klaas Heufer-Umlauf (40 ans) et à leur société de production, Florida, lorsqu'il parle de "l'avenir". "Ce que Joko et Klaas, ainsi que leur société de production, apportent constamment en termes d'inspiration et d'idées folles est unique pour moi", déclare Hiller. "Oui, il est de plus en plus difficile d'exciter les foules avec la pléthore de contenu de divertissement. Mais nous avons prouvé à maintes reprises qu'il est encore possible de rassembler plusieurs générations devant l'écran." Hiller mentionne à cet égard "The Superduper Show" avec la présentatrice Katrin Bauerfeind (42 ans).

Interrogé sur les stars qui attirent des audiences across générations, Hiller mentionne Taylor Swift, Heidi Klum, Lukas Podolski, et "Joko et Klaas aussi. Peut-être n'y a-t-il plus autant d'étoiles cross-générationnelles qu'avant, mais elles existent encore."

Selon le magazine de médias "DWDL", RTL prévoit d'autres projets avec "l'icône de TV total" Stefan Raab (1999-2015, ProSieben) au-delà du combat de boxe. "Il y a un engagement de RTL Allemagne pour la société de production de Stefan Raab et Daniel Rosemann pour un volume de production d'au moins 90 millions d'euros", indique le rapport.

Selon le journal "Bild", Raab a également développé un nouveau format pour RTL. "L'émission est censée être diffusée la nuit après le combat et cherchera un successeur télévisé qui peut remplir les chaussures de Raab", indique-t-il au sujet du contenu de l'émission en prime time.

