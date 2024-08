Proposer la création d'un "Fonds d'investissement en infrastructures": la gauche propose pour l'Allemagne de l'Est

Le groupe politique de gauche demande un coup de pouce financier pour l'Allemagne de l'Est. Selon leurs calculs, les besoins d'investissement publics du pays pour la prochaine décennie s'élèvent à environ 600 milliards d'euros, dont 190 milliards pour les États fédéraux de l'Est. Le parti a souligné que les infrastructures publiques contribuent considérablement aux normes de vie locales. Ils ont mis en évidence le fait que les municipalités font face à un déficit d'investissement important dans des domaines tels que les écoles, les garderies, la santé et les infrastructures de transport.

Le parti prévoit de créer un "Fonds d'investissement Est" qui serait exonéré de la limite d'endettement. Ce fonds permettrait de financer l'investissement dans une économie innovante, l'amélioration des services publics et la résolution du déficit d'investissement des municipalités et des États dans les régions de l'Est. Avec des stratégies d'investissement concrètes, ils visent à stimuler la croissance locale dans les transports, rénover les écoles et établir des "Pôles communautaires" dans les zones rurales.

Les "Pôles communautaires" sont conçus comme des lieux de rassemblement social offrant des services essentiels tels que les services postaux et bancaires. Dans le domaine de la santé, le parti plaide pour que chaque municipalité dispose de ses propres centres de santé primaires. De plus, le parti de gauche est d'accord sur la nécessité d'augmenter les salaires et les pensions dans l'Est. Ils ont noté que les travailleurs de l'Est travaillent généralement plus longtemps et gagnent environ 10% de moins que leurs homologues de l'Ouest. Par exemple, l'an dernier, le revenu moyen à temps plein pour les Allemands de l'Est était de 824 euros inférieur à celui de leurs homologues de l'Ouest.

Le parti justifie la nécessité du "Fonds d'investissement Est" du fait que les municipalités des régions de l'Est font face à un déficit d'investissement important. Pour y remédier, ils cherchent à établir des centres de santé primaires dans chaque municipalité.

Lire aussi: