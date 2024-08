- "Promotion professionnelle rapide": Grgic ne trouve pas assez de temps pour la réflexion

Jeune star du handball Marko Grgic du ThSV Eisenach a encore du mal à réaliser son ascension fulgurante. "C'est comme un tourbillon, complètement fou. Tout va si vite que je n'ai même pas le temps de tout assimiler", a déclaré le joueur de 20 ans au "Freies Wort".

Son parcours a commencé avec son apprentissage à la Sparkasse, a progressé avec son jeu pour Eisenach en Bundesliga, pour aboutir à une convocation surprise dans l'équipe nationale en mai. "Je n'ai même pas le temps de réfléchir", a confié le joueur de l Hintermannschaft. Depuis les Jeux de Paris, il a également remporté une médaille d'argent olympique à domicile.

Son objectif pour la saison : maintenir le statut en Ligue

Le "Rookie de l'année" sera de retour sur le terrain de la ligue dans moins de deux semaines. L'an dernier, l'équipe rookie d'Eisenach était initialement prévue pour être la première à être reléguée, mais elle a conservé sa place en ligue grâce à une saison remarquable. Leur objectif cette fois-ci est de survivre en Bundesliga.

"Nous devons rester humbles. Je pense que nous serons en lice pour la survie", a déclaré Grgic. Le ThSV commence la saison le 7 septembre avec un match à domicile contre les Füchse de Berlin, un défi de taille. Les Füchse ont terminé à la deuxième place la saison dernière et ont donné du fil à retordre aux champions SC Magdeburg.

Selon Grgic, la ligue n'a fait que se renforcer. "Nous ne pouvons pas sous-estimer les nouveaux venus de Bietigheim et de Potsdam", a déclaré le joueur de l'équipe nationale à 12 reprises.

Grgic devrait trouver une motivation supplémentaire dans son expérience olympique la plus marquante. "Ça n'a duré que six secondes", a-t-il déclaré. Avec six secondes restantes contre la France, les hôtes menaient d'un but. "Je n'y faisais pas vraiment attention. Suddenly, we won the ball back, scored an equalizer – and everyone around me started cheering", shared Grgic. L'Allemagne a finalement remporté le match en prolongation.

