- Prolongation du prêt bavarois pour les constructeurs

La date limite pour le soi-disant prêt Bayern pour les propriétaires a été prolongée jusqu'à la fin août. "Contrairement au gouvernement de la coalition du feu à Berlin, nous ne mettons pas fin à notre soutien avec le prêt Bayern du jour au lendemain, mais en raison de son grand succès, nous ajoutons 30 millions d'euros supplémentaires et prolongeons le programme jusqu'à la fin du mois", a déclaré le ministre bavarois du Logement Christian Bernreiter (CSU) à Munich.

Le prêt Bayern est disponible pour toutes les ménages en Bavière qui construisent, modifient ou agrandissent une maison familiale pour une utilisation personnelle ou achètent une existante et répondent aux limites de revenus pour le logement social. Par exemple, la limite de revenu pour un ménage de quatre personnes avec deux enfants est d'environ 101 400 euros bruts par an. Le montant du prêt est limité à un tiers des coûts totaux éligibles. Trois durées de remboursement sont proposées : 10, 15 et 30 ans.

Un avantage du prêt subventionné est le taux d'intérêt. Celui-ci est subventionné de jusqu'à trois points de pourcentage par rapport au taux d'intérêt du marché, avec un taux d'intérêt minimum de un pour cent. Les taux d'intérêt actuels sont de 1,0 pour cent pour une durée de 10 ou 15 ans et de 1,20 pour cent pour une durée de 30 ans. Les demandes de prêt Bayern peuvent encore être déposées jusqu'à la fin du mois auprès des bureaux de district ou des villes indépendantes.

Bernreiter : le prêt Bayern est bien accueilli

Plus de 3 000 familles ont réalisé leur rêve de posséder une maison grâce au prêt depuis l'an dernier, selon le ministère du Logement. "Je suis heureux que notre prêt Bayern soit si bien accueilli et que de nombreuses familles en profitent. Notre objectif dès le départ était également d'aider l'industrie de la construction pendant une phase faible", a déclaré Bernreiter. Environ 90 millions d'euros étaient initialement prévus pour le prêt Bayern subventionné cette année.

L'État libre a ainsi mis plus de 500 millions d'euros de prêts sur le marché. "L'an dernier, nous avons soutenu environ 1 250 logements propriétaires avec un volume de prêt d'environ 157 millions d'euros", a souligné Bernreiter. "Cette année, de janvier à juillet, cela a déjà dépassé 1 800 logements propriétaires."

Même après le prêt Bayern à durée limitée, les ménages à faibles et moyens revenus peuvent continuer à recevoir un soutien financier grâce à l'aide au logement propriétaire. Cette aide comprend un prêt à taux bas allant jusqu'à 40 pour cent des coûts éligibles pour les propriétés existantes, ainsi que des subventions supplémentaires de 7 500 euros par enfant et un maximum de 50 000 euros pour l'achat de logements existants.

Le succès du prêt Bayern a conduit à une augmentation de la politique sociale, avec l'allocation de 30 millions d'euros supplémentaires au programme. Le soutien continu aux propriétaires grâce à la prolongation du prêt Bayern jusqu'à la fin août s'aligne sur l'engagement du gouvernement en faveur du logement abordable et de la politique sociale.

