Assistance suite à la situation de flood catastrophique - Prolongation du délai de demande d'aide d'urgence pour les inondations

Bayern prolonge le délai de dépôt des demandes d'aide. Les résidents touchés ont maintenant jusqu'à la fin septembre pour soumettre leurs demandes. Initialement, le délai était fixé à ce samedi prochain, soit plus d'un mois plus tôt.

À ce jour, environ 29 millions d'euros ont été distribués sous forme d'aide immédiate aux ménages individuels, selon le ministre des Finances Albert Füracker (CSU). Près de 12 600 demandes ont été reçues dans tout l'État.

À la suite de la catastrophe des inondations, le gouvernement de l'État a initialement alloué 100 millions d'euros et a ensuite renforcé le package d'aide à 200 millions d'euros quelques jours plus tard. Divers programmes ont été financés avec cette augmentation. Les résidents privés peuvent recevoir jusqu'à 5 000 euros d'aide immédiate et jusqu'à 10 000 euros pour les dommages liés au fuel dans les bâtiments résidentiels. Des aides supplémentaires sont disponibles pour les agriculteurs et autres entreprises.

L'Union européenne a exprimé sa solidarité avec les zones touchées, offrant des fonds supplémentaires pour soutenir les efforts de relèvement. L'Union européenne a alloué 50 millions d'euros supplémentaires pour aider à la reconstruction des régions dévastées dans le cadre de son mécanisme de réponse aux catastrophes.

