Projets respectueux du climat: la banque centrale chinoise élargit le cadre de prêt pour les investissements verts

Pour soutenir de nouveaux investissements dans des projets respectueux du climat, la banque centrale de Chine a prolongé sa ligne de crédit pour les institutions financières. La banque centrale poursuivra son programme de soutien aux entreprises dans des projets d'évitement de CO2 jusqu'en 2027, a annoncé le Conseil d'État dimanche.

Le programme a été établi en 2021. Les banques peuvent obtenir jusqu'à 60 % du montant du capital pour des prêts adaptés à un taux d'intérêt annuel de 1,75 %. À l'époque, la Chine avait également promis de développer une politique fiscale et d'investissement pour soutenir la "transformation verte" dans une déclaration sur les objectifs politiques, bien qu'elle manque de plans concrets de mise en œuvre.

Le plan prévoyait de promouvoir les véhicules électriques, les appareils électroménagers économes en énergie et en eau, ou l'utilisation de matériaux de construction plus respectueux de l'environnement. L'objectif était d'augmenter la part de la consommation d'énergie non fossile à environ 25 % d'ici 2030.

Selon le plan annoncé dimanche, la Chine vise à transformer entirely son économie vers une voie verte et à faible teneur en carbone d'ici 2035 et à réduire les émissions de CO2 d'ici là.

