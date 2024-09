- projets de rénovation en cours sur l'autoroute A1 à Hambourg

En raison de travaux en cours, l'autoroute A1 sera temporairement réduite à deux voies entre Hamburg-Billstedt et -Moorfleet, en direction de Brême, pendant une période de trois semaines. Au lieu des trois voies habituelles, seule une voie sera disponible. De plus, pendant certaines nuits, la circulation sera limitée à une seule voie. La société Autobahn GmbH Nord a annoncé ces changements. À partir de lundi à 10h, le chantier sera établi entre le tunnel de Moorfleet et le pont de l'Elbe du Nord, ce qui pourrait entraîner des retards de circulation vers Brême à partir de mardi matin.

Le échangeur de Moorfleet en direction de Brême sera complètement fermé du mercredi au samedi, sa bretelle d'accès restant fermée jusqu'à la fin des travaux le 23 septembre. Les conducteurs utilisant l'A25 depuis Geesthacht et Bergedorf doivent s'attendre à des retards à l'échangeur Hamburg-Südost, car la voie de l'A1 en direction de Brême sera limitée à une seule voie. La vitesse limite sur l'ensemble du chantier sera fixée à 60 km/h.

Par intermittence, la circulation sera réduite de plusieurs kilomètres au nord de l'intersection Hamburg-Ost. Sur l'A1, entre Stapelfeld et Barsbüttel, la signalisation sera modifiée jusqu'au vendredi, réduisant l'autoroute à une seule voie dans les deux sens en direction de Brême et de Lübeck pendant les heures de pointe. Les travaux auront lieu dans un chantier mobile, entre 9h et 16h. "Des retards sont inévitables pendant les heures de travail", a déclaré la société Autobahn GmbH.

La section de l'autoroute très fréquentée dans la partie sud-est de Hambourg est l'une des plus fréquentées d'Allemagne, avec une moyenne de 136 000 véhicules par jour, dont environ 21 % sont des camions. L'autoroute A1 sert de liaison pour le trafic de la région de la mer Baltique et de Scandinavie, passant par Hambourg sur les ponts de l'Elbe. Cette section de chantier très utilisée a été rénovée pour la dernière fois en 2008, selon la société Autobahn GmbH.

