Reconstruction et Agrandissement - Projet majeur: Festival de Salzbourg plongeant dans les montagnes

L'événement de Salzbourg étend ses locaux de 10 000 mètres carrés au fil des années à venir, augmentant ainsi sa taille de plus d'un quart. Le projet de rénovation et d'extension, estimé à environ 400 millions d'euros d'ici 2031, débutera en septembre prochain, juste après l'événement musical et théâtral de cette année.

Pour faire de la place, entre autres choses, le Mönchsberg sera davantage excavé, comme l'a indiqué Lukas Crepaz, le directeur commercial de l'événement, à l'agence de presse allemande.

Les lieux de représentation et les installations sont actuellement situés sur et à l'intérieur de cette montagne. Par exemple, la Felsenreitschule, qui a été utilisée comme carrière et pour des spectacles d'animaux aux siècles passés, sert maintenant de scène pour les opéras et les concerts.

Les lieux de représentation "poussent leurs limites" en raison du changement climatique

Une halle de construction de scène est prévue pour être construite dans le Mönchsberg à partir de 2026. Si elle était construite plus loin sur un champ vert, cela entraînerait un scellage du sol et des livraisons de camions préjudiciables à l'environnement, argue Crepaz. Dans le cadre du projet d'extension, de l'espace sera également créé pour les salles de répétition et les ateliers actuellement manquants.

Cependant, la construction d'un centre des visiteurs et d'un nouveau système de refroidissement pour maintenir des températures tolérables pendant les représentations est prévue en premier. "En raison du changement climatique et de l'augmentation évidente des jours de chaleur extrême, nous avons déjà atteint nos limites", dit Crepaz.

Outre cela, la Grande Salle de Festival sera rénovée, et la technologie d'exploitation des événements obsolète sera mise à niveau. Des scènes de substitution temporaires sont encore recherchées.

De 263 à 400 millions

Le projet est financé par la ville et l'État de Salzbourg, ainsi que par le budget fédéral autrichien.

Selon les calculs des Chambres de commerce, l'Événement de Salzbourg génère une valeur ajoutée annuelle de 250 millions d'euros en Autriche. Les impôts et taxes s'élèvent à 96 millions d'euros. "L'investissement s'est amorti en cinq ans", dit Crepaz.

Initialement, des coûts d'environ 263 millions d'euros étaient prévus, mais en raison de l'inflation, ils ont augmenté à 400 millions d'euros - et ce n'est pas tout. À partir de 2031, la Felsenreitschule et la Maison de Mozart seront rénovées dans une phase ultérieure, mais aucun chiffrage n'est encore disponible pour cela.

