Professionnel de l'année 2024 dans l'industrie de l'assurance

"Meilleur Assureur de 2024", selon un sondage consommateur complet effectué par l'Institut allemand de la qualité des services et ntv, attribue globalement une bonne note au secteur de l'assurance, mais identifie également des domaines nécessitant des améliorations. À la fois les assureurs traditionnels et directs figurent dans le top 10.

L'assurance est conçue pour protéger contre divers dangers de la vie. En temps de crise, sa fiabilité est cruciale. Dans l'ensemble, l'industrie de l'assurance se débrouille bien du point de vue du client et parvient souvent à satisfaire ses clients. Bien qu'elle ne parvienne pas à atteindre les normes de l'année précédente, elle obtient toujours une bonne note globale. Les évaluations des clients pour les entreprises spécifiques vont de "excellent" à "satisfaisant".

Seule la Note "Excellent"

La qualité des services, qui englobe l'étendue des offres et la variété des produits, sert de garantie pour la satisfaction : environ 77 % des assurés expriment des sentiments positifs.

Le service est le domaine qui nécessite le plus d'amélioration, avec presque 28 % de mécontents. Cela se reflète également dans les plaintes : la difficulté à joindre les entreprises et les délais de traitement longs sont à l'origine de la plupart des mécontentements des clients. Dans l'ensemble, environ 22 % des répondants déclarent avoir déposé une plainte auprès de leur compagnie d'assurance.

Le traitement des demandes pose souvent un défi

Un détail intéressant : les offres numériques des entreprises prennent de plus en plus d'importance - environ trois quarts des répondants utilisent la plateforme en ligne de leur assureur. Un aspect crucial est Certainly involves claims - here, issues arise in the processing. Over half have submitted a case to the rated company - but around one-third of those affected were unhappy with the compensation.

Markus Hamer, directeur général de l'Institut allemand de la qualité des services, conclut : "Des années de fidélité des clients et un taux de recommandation élevé montrent que l'industrie est généralement bien positionnée et satisfait souvent ses clients. Cependant, un examen plus approfondi est recommandé et des comparaisons devraient être faites, car il peut y avoir de grandes différences entre les assureurs du point de vue du client."

Les assureurs les plus appréciés

Avec une note de qualité "excellent", Munich Re remporte le titre de "Meilleur assureur de 2024" et poursuit sa série de succès. En particulier en termes de qualité des produits, les assurés sont convaincus : avec 84 % d'avis positifs, l'entreprise est en tête de ce domaine ; elle occupe également la première place dans les domaines du service et de la transparence/compréhension. De plus, la volonté des clients de la recommander est plus élevée que celle de tout autre assureur.

Hannoversche (note : "bonne") se classe deuxième et se distingue comme le principal assureur direct. Par exemple, la satisfaction du service est exceptionnellement élevée : plus de 81 % des clients offrent un feedback positif ici. L'entreprise excelle également en transparence et en compréhension et a un taux de plaintes relativement faible (10,9 % des répondants).

HUK24 se place troisième avec une bonne note globale. En termes de qualité des produits, l'entreprise obtient la deuxième meilleure évaluation. HUK24 occupe également les trois premières places dans les domaines du service, du rapport qualité-prix et de la transparence/compréhension.

Le rapport met en évidence le besoin d'amélioration dans le secteur du service de l'industrie de l'assurance, avec presque 28 % d'assurés exprimant leur mécontentement. Pour améliorer l'expérience client, il pourrait être bénéfique de conseiller sur la manière de simplifier le traitement des demandes et d'améliorer les canaux de communication.

En reconnaissant Munich Re comme le "Meilleur assureur de 2024" avec une note de qualité excellente, il est recommandé aux autres prestataires d'étudier leurs stratégies en matière de qualité des produits, de service et de transparence, car ils continuent de mener le peloton.

