- Prochaines projections de ces adaptations de jeux vidéo.

La série télévisée "The Last of Us" et "Fallout", dérivées de leurs séries de jeux respectives, ont été acclamées par les fans et les critiques. Le film d'action "Borderlands" est prévu pour le 22 août. Tout comme la matière première, ce film est connu pour son humour absurde et son action violente. Les tireurs en première personne de Gearbox ont vendu plus de 70 millions d'exemplaires. Cependant, "Borderlands" avec Kevin Hart (45), Jamie Lee Curtis (65) et Jack Black (54) n'est pas la fin des adaptations de jeux vidéo. Les fans peuvent s'attendre à plus de films et de séries basés sur leurs titres préférés.

Jack Black et Dwayne Johnson explorent des paysages pixelisés dans "Minecraft"

Depuis son interprétation de Bowser dans "Super Mario Bros.", Jack Black a trouvé du plaisir à incarner des personnages iconiques de jeux vidéo. Son prochain rôle est celui de Steve dans "Minecraft". Il reste flou de ce que le film des blocs de construction comportera, ni si Black lui-même ou simplement sa semblance virtuelle apparaîtra à l'écran. De plus, l'intrigue du film n'a pas encore été révélée, "Minecraft" lui-même manquant d'intrigue. Outre Jack Black, le film compte une distribution de premier plan. Jason Momoa (45), connu pour "Aquaman", et "The Office" acteur Steve Carell (61), ainsi qu'Emma Myers (22) de "Wednesday", feront également partie de l'adaptation cinématographique de "Minecraft". Avec un post Instagram en avril, Momoa a confirmé que le tournage du film était terminé.

Explorer un monde post-apocalyptique dans "Death Stranding"

En collaboration avec A24, "Death Stranding" recevra une adaptation cinématographique. Plusieurs stars du jeu ont été choisies pour les rôles, telles que "The Walking Dead" star Norman Reedus (55) en tant que protagoniste Sam Porter Bridges et Mads Mikkelsen (58) en tant qu'adversaire Cliff. De plus, Guillermo del Toro (59), Nicolas Winding Refn (53) et "Late Night with Conan O'Brien" animateur Conan O'Brien (61) apparaitront également dans le jeu. L'intrigue du film se déroule dans un monde brisé par l'effondrement de la civilisation, où même la pluie cause un vieillissement rapide.

Barbie apporte "The Sims" à l'écran

Margot Robbie (34) est sur le point d'adapter encore une autre marque renommée au cinéma : "The Sims". Sa société "LuckyChap" supervise ce projet, avec Katy Herron (36), réalisatrice de la première saison de "Loki", à la barre. Les personnages du film pourraient ou non parler "Simlish". La langue fictive a transcendé les jeux, Katy Perry (39) ayant chanté "Last Friday Night" en "Simlish" et l'interprétant également.

Le réalisateur de "Deadpool" met 15 jeux en vie dans une série

During Gamescom Opening Night Live 2024, "Deadpool" director Tim Miller (59) announced "Secret Level". This project, in collaboration with Prime Video, consists of 15 episodes, each focusing on a different game. The series is set to premiere on the streaming service on December 10 and features games such as "Pac-Man", "New World: Aeternum" from Amazon Game Studio, "Armored Core", and the role-playing classic "Dungeons & Dragons". Some titles, like "God of War" and "Ghost of Tsushima", will receive their own film or series, in addition to their episode in "Secret Level".

Les personnages iconiques de Nintendo reviennent sur grand écran

Suite au succès de "Detective Pikachu" et "Super Mario Bros.", Nintendo sortira des suites pour les deux films. La date de sortie de "Super Mario Bros. 2" est fixée à avril 2026, mais le retour de la distribution vocale originale, y compris Chris Pratt (45) et Jack Black, reste incertain. Il y a encore moins d'informations concernant "Detective Pikachu 2", ni une date de sortie ni la participation de "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" acteur Justice Smith (29) confirmées.

Nintendo ne s'arrête pas à deux films. "The Legend of Zelda" reçoit également une adaptation cinématographique. Les détails de ce film portant sur Link et Zelda sont rares, avec "Planet of the Apes: New Kingdom" réalisateur Wes Ball (43) déjà en train de faire des allusions dans les interviews qu'il et Nintendo ne peuvent rien révéler sur le projet.

Des projets supplémentaires ont également été annoncés, avec des informations limitées pour l'instant, tels que l'adaptation cinématographique de l'horreur jeu "Until Dawn" (avec Rami Malek (43) et Hayden Panettiere (34) dans le jeu original) et le film "Stray" (autour d'un chat cherchant sa famille dans une ville peuplée de robots).

Sony travaille sur divers projets de films de jeux vidéo. L'épopée samouraï "Ghost of Tsushima" a engagé le réalisateur de films d'action Chad Stahelski (55), connu pour la série "John Wick", pour diriger sa production. Inversement, "Gravity Rush", un favori des fans de Sony, est en train de subir une transformation inattendue. Despite being forgotten by many, this title is getting a film adaptation that has left fans in awe. In the two games, the protagonist Kat possesses the ability to manipulate gravity thanks to her cat companion. An anime series also emerged with the release of "Gravity Rush 2", filling in the gap between the first and second parts. The vibrant and imaginative "Gravity Rush" shares a connection with another film series considered: the terrifying horror game "Silent Hill". The mastermind behind both games is Keiichiro Toyama (54).

God of War et un chef Yakuza Soon to Grace the Small Screen

À la suite du succès de "The Last of Us" et de "Fallout", la prochaine grande adaptation de jeu vidéo approche : "Like a Dragon - Yakuza". La série s'appuiera sur l'histoire originale du jeu "Yakuza" de 2006, qui se déroule dans le quartier rouge de Tokyo et suit Kazuma Kiryu, qui doit protéger une jeune fille tout en découvrant les secrets de son clan Yakuza après avoir purgé une peine de prison de dix ans. Les fans peuvent s'attendre à des séquences d'action palpitantes, bien qu'ils puissent être déçus de constater que la série ne retiendra pas les éléments les plus absurdes du jeu, comme la transformation d'un poulet en agent immobilier à Tokyo ou Kiryu encourageant une dominatrice à être plus agressive avec ses clients. La série sera disponible sur Amazon Prime Video le 25 octobre.

Un autre projet lié à Sony se dirige vers Amazon Prime Video : l'adaptation de "God of War". Le scénario du jeu a suivi Kratos à travers la mythologie grecque et jusqu'à la mythologie nordique, où il s'est affronté à Odin et Thor dans la sortie de 2022 "God of War Ragnarök". Rafe Judkins (41), producteur de "The Wheel of Time", dirigera la série, tandis que Mark Fergus (56) et Hawk Ostby (58) rédigeront le scénario. Les deux auteurs ont déjà collaboré sur les scripts de "Iron Man" et "The Expanse".

♫ En chantant ses rêves de gloire, Jack Black endosse également le rôle de Steve dans le prochain film "Minecraft", qui comptera une distribution de choix. ♫ Conformément au monde post-apocalyptique du jeu, "Death Stranding" verra Norman Reedus incarner le protagoniste Sam Porter Bridges dans son adaptation cinématographique.

Lire aussi: