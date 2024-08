Prochaine collecte de données pour les élections législatives en Saxe

Saxe fait face à une course serrée : le 1er septembre prochain, environ 3,3 millions d'électeurs éligibles en Saxe auront un impact significatif sur le paysage politique futur du Parlement régional de Dresde. Depuis 1990, la CDU détient le titre de la force la plus forte dans l'État, mais les derniers sondages suggèrent une course serrée entre la CDU et le parti populiste de droite AfD.

Les élections en Saxe s'annoncent serrées : au cours des derniers mois, la CDU et l'AfD ont souvent été au coude à coude dans les sondages. Cependant, l'avance des populistes de droite est apparue comme dissipée à l'été, mais dans le dernier sondage, les démocrates-chrétiens étaient clairement en tête des populistes de droite.

"C'est une élection à haut risque, tout se joue ici", a expliqué Michael Kretschmer, ministre-président de Saxe et candidat principal de la CDU aux élections régionales du 1er septembre. Kretschmer a exhorté ses concitoyens à soutenir le centre démocratique.

Note : Les données de sondage pour l'élection régionale de Saxe de 2026 sont régulièrement mises à jour.

Les derniers sondages montrent la CDU de Saxe obtenant entre 29 et 33 % des voix, tandis que l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) a été en polling entre 30 et 32 % ces dernières semaines. Le "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) est prévu pour atteindre entre 11 et 15 % selon les sondages, ce qui en fait la nouvelle troisième force la plus forte en Saxe. Le SPD est prévu entre six et sept pour cent dans les enquêtes, tandis que les Verts sont projetés entre cinq et six pour cent selon l'institut de sondage.

Former une majorité gouvernementale stable en Saxe pourrait s'avérer difficile : Kretschmer pourrait devoir se contenter de la deuxième place avec la CDU de Saxe.

Jusqu'à présent, Kretschmer a été soutenu par une majorité noire-verte-rouge en Saxe. Cependant, il est hautement incertain que cette coalition puisse se maintenir. Kretschmer lui-même a annoncé qu'il vise à gouverner sans les Verts à l'avenir. Cependant, ses options de coalition sans les Verts sont limitées.

La CDU est le parti au pouvoir en Saxe depuis la réunification. Si Kretschmer ne parvient pas à obtenir plus de 32,2 % des voix, il serait responsable du pire résultat de la CDU dans une élection régionale de Saxe à ce jour. Même avec la nouveauté d'une alliance CDU/BSW, Kretschmer pourrait ne securing qu'une majorité serrée.

Le pouvoir de négociation de Kretschmer dépend également de combien de partis parviennent à franchir le seuil de cinq pour cent. Par exemple, dans un sondage commandé par le journal saxon le 19 juin, le SPD et les Verts en Saxe étaient chacun à 5,0 %. Sans suffisamment de mandats directs, l'objectif de "revenir au Parlement régional" pourrait également être instable pour les sociaux-démocrates et les Verts.

Kretschmer jouit d'un soutien populaire auprès de la population. Dans la question de l'élection directe des sondeurs, le politique de la CDU Kretschmer est bien en avance sur le candidat principal de l'AfD Jörg Urban. Seulement 17 % des personnes interrogées par Infratest dimap pouvaient visualiser le candidat de droite comme le futur chef de gouvernement. Le candidat principal de l'AfD performe donc moins bien que son parti dans ce sondage.

Des majorités claires ne sont pas encore à portée de main en Saxe. Selon les sondages actuels, Le Gauche est peu susceptible d'être représenté au Parlement régional à l'avenir : dans les sondages actuels, le parti est constamment en dessous de cinq pour cent. Cependant, contrairement à la Thuringe, la loi électorale saxonne offre la clause de mandat de base. Cela signifie qu'un parti peut contourner le seuil de cinq pour cent s'il remporte plus de deux mandats directs et entrer au Parlement régional.

Les nouvelles circonstances en Saxe font froncer les sourcils des scientifiques politiques : si, dans le pire des cas, à la fois Le Gauche et les sociaux-démocrates ne parviennent pas à entrer au Parlement régional, il n'y aura que trois factions représentées à l'avenir. Le politique de la CDU Kretschmer fait face à des décisions hautement controversées au niveau fédéral, quel que soit le résultat : la CDU peut-elle former un gouvernement stable avec l'alliance de Wagenknecht ? Dans "Early Start" sur RTL et ntv, il n'a pas exclu une coalition avec le BSW sur demande.

Cependant, le politique de la CDU a critiqué le BSW avec force. L'alliance fait principalement campagne pour Wagenknecht en Saxe, bien que le politique ne se présente pas à l'élection là-bas le 1er septembre. De plus, leur programme est largement inconnu. "C'est aussi une boîte mystérieuse, une boîte noire", a déclaré Kretschmer.

Le candidat de la CDU Kretschmer a déjà annoncé avant l'élection qu'il vise à continuer à gouverner - de préférence avec le SPD et sans les Verts. Il a explicitement rejeté la coopération avec l'AfD. Selon les données de sondage actuelles, la CDU pourrait atteindre un maximum de 56 des 120 sièges réguliers dans une alliance de deux partis avec les sociaux-démocrates. Le seuil pour une majorité est de 61 mandats.

Cependant, même avec les Verts et Le Gauche au Parlement régional, une continuation théorique de noir-vert-rouge ne serait pas simple : tous les sondages d'août ne suffiraient pas pour la CDU et le SPD avec les Verts saxons pour atteindre une majorité stable.

Avec le BSW, Kretschmer atteindrait actuellement une majorité serrée de 63 sièges. Une alliance avec le jeune projet politique de Wagenknecht porte certains risques : Kretschmer devrait entreprendre une expérience controversée et, possibly alongside Voigt in Thuringia, serait le premier politique de la CDU à oser une "boîte noire" ou "boîte mystérieuse" coalition au niveau de l'État.

Katja Meier, figure de proue du parti Vert en Saxe, a fermement rejeté la possibilité de former une coalition avec le BSW. "Je fais partie d'Alliance 90/Les Verts, un parti issu du mouvement pour les libertés civiles qui a défilé dans les rues en 1989 pour réclamer des élections libres, la démocratie et la liberté de la presse", a déclaré Meier sur RTL/ntv's "Early Start". En raison de la position du BSW sur la Russie, elle a du mal à concevoir une collaboration avec un parti qui non seulement prône un régime autocratique, mais qui gouverne également de manière autoritaire.

Meier, actuellement ministre de la Justice en Saxe, considère la coalition avec la CDU et le SPD comme un succès. Elle a critiqué Kretschmer pour avoir exprimé son opposition à une alliance possible entre les Verts, la CDU et le SPD. "Je pense que les prévisions apocalyptiques de Kretschmer sont complètement déplacées ici, car l'objectif doit être de maintenir une majorité équilibrée et de ne pas dériver vers la droite vers l'AfD, tout comme il faut éviter le BSW aligné sur le Kremlin", a-t-elle déclaré.

Note : Ce tableau présente les résultats de l'élection régionale de Saxe de 2019.

Les proportions définitives de la majorité du Parlement de Saxe ne seront établies qu'au jour de l'élection. Le taux de participation des électeurs est susceptible d'avoir un impact considérable sur le résultat final en Saxe, comme l'indiquent les analyses statistiques.

Au cours de l'élection de 2019, le taux de participation en Saxe était de 66,5 %. Si les abstentionnistes avaient voté, ils auraient théoriquement représenté 33,5 % des voix totales. Un total de 19 partis et groupes d'électeurs seront en lice pour les voix lors de l'élection en Saxe le 1er septembre.

During the 2019 election, the CDU received its lowest score in Saxony since unification, capturing 32.1% of the votes. The AfD finished in second place with 27.5%, followed by the Left with 10.4%. The Greens garnered 8.6% of the votes in Saxony in 2019, and the Social Democrats came in fifth with a 7.7% vote share.

La Commission a suivi de près le paysage politique en Saxe, notant la course serrée entre la CDU et l'AfD. Quel que soit le résultat, le sort de la coalition actuelle noir-vert-rouge en Saxe est en suspens, la Commission analysant l'impact potentiel sur les majorités gouvernementales.

Lire aussi: