- Prochaine affaire devant le tribunal pour tentative présumée de meurtre de conjoint

Le tribunal local de Karlsruhe examine à nouveau l'allegation de meurtre d'un conjoint à Pforzheim. La nouvelle audience commence aujourd'hui (9h00). En mars 2023, le tribunal avait condamné l'époux de la femme à 13 ans et 6 mois de prison. Le tribunal avait établi qu'il avait poussé sa partenaire, la mère de leurs quatre enfants, du balcon de leur appartement au quatrième étage en juin 2022. Après sa chute sur le balcon en dessous, il est allegué qu'il a continué à la frapper et à l'étrangler dans l'intention de mettre fin à ses jours. Le ministère public a attribué le mobile à sa séparation d'avec lui.

Cependant, la Cour suprême fédérale (BGH) a annulé ce jugement en mars de cette année, sur demande de l'accusé. Ses droits linguistiques auraient été ignorés car l'acte d'accusation n'avait pas été traduit en turc. Malgré avoir affirmé une meilleure maîtrise du kurde, il ne comprenait que le texte turc écrit.

Selon le tribunal, les procédures devraient durer environ 7 jours jusqu'à fin septembre. Vingt témoins et deux experts ont été appelés à comparaître.

L'accusé a demandé un nouveau procès devant le tribunal de première instance, car la Cour suprême fédérale (BGH) a annulé le verdict précédent en raison de préoccupations linguistiques.

