Prochain voyage au Moyen-Orient: Baerbock visite l'Arabie saoudite, la Jordanie et Israël

À Amman, la capitale jordanienne, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, doit rencontrer son homologue jordanien, le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi, selon l'annonce du ministère. Après cette rencontre jeudi, Baerbock se rendra en Israël vendredi, où elle aura des discussions avec le ministre des Affaires étrangères Israël Katz et le ministre de la Défense Joav Gallant. Gallant plaide en faveur d'un accord de cessez-le-feu, critiquant la position intransigeante du Premier ministre Benjamin Netanyahu qui a déclaré ne pas vouloir négocier avec le mouvement islamiste radical Hamas.

Les discussions avec Katz et Gallant porteront sur des initiatives visant à obtenir un cessez-le-feu humanitaire immédiat et crucial, afin de libérer les otages et d'apporter une aide urgente aux habitants de Gaza, selon le communiqué de Deschauer. Baerbock doit également rencontrer à nouveau les proches des otages détenus par Hamas et d'autres groupes palestiniens radicaux.

Par ailleurs, Baerbock doit avoir des entretiens avec des représentants palestiniens à Ramallah, dans la bande de Gaza occupée par Israël, et avec le Premier ministre local Mohammed Mustafa. Le but de ces entretiens est apparemment de prévenir toute nouvelle escalade de la violence dans la bande de Gaza.

Baerbock s'est rendue huit fois en Israël depuis le début du conflit de Gaza et a discuté de la désescalade lors de nombreux voyages en Moyen-Orient, y compris plusieurs pays, depuis le 7 octobre. Sa visite prochaine dans la zone de crise intervient alors que des provocations supplémentaires sont prévues.

Le 7 octobre, des opérateurs de Hamas ont lancé une attaque de grande envergure contre plusieurs sites dans le sud d'Israël, selon les rapports israéliens, entraînant la mort de 1205 personnes et la captivité de 251 otages dans la bande de Gaza. Onze mois plus tard, 97 otages sont toujours détenus par Hamas et d'autres groupes palestiniens militants, dont 33 sont considérés comme morts.

Israël a répliqué à l'attaque de Hamas par des opérations militaires importantes dans la bande de Gaza. Selon des rapports non confirmés de Hamas, plus de 40 800 personnes ont prétendument péri depuis octobre.

Les rencontres de Baerbock à Gaza incluront non seulement des discussions avec des représentants palestiniens, mais aussi avec les familles touchées par le conflit avec d'autres groupes palestiniens radicaux, tels que Hamas. Dans ses efforts pour obtenir un cessez-le-feu humanitaire, Baerbock cherche à soulager le sort des plus de 97 otages toujours détenus, y compris les 33 considérés comme morts.

Lire aussi: